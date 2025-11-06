Кой е истинският Индиана Джоунс?

Историята и ритуалите на Латинска Америка оживяват в новата книга на проф. Николай Овчаров

Кой е уникалният музей в Лима, за който си струва да прекосиш океана? Кой император издига резиденцията Мачу Пикчу в долината на Урубамба? Кои са най-впечатляващите гледки в имперската столица Куско? Кой е истинският прототип на легендарния Индиана Джоунс?

Отговорите на всички тези въпроси оживяват в богат, проницателен и задълбочен разказ, който проф. Николай Овчаров развива в новия си впечатляващ труд "Великите древни цивилизации на Америка" (ИК "Сиела").

В характерния си увлекателен и сладкодумен стил известният археолог проследява развитието на цивилизациите на маите, ацтеките, олмеките, толтеките и инките. Книгата помества вълнуващите пътеписи на проф. Овчаров от пътешествията му в Мексико, Гватемала, Хондурас, Белиз, Перу и Боливия. Пред очите на читателя се разкриват най-пищните и любопитни детайли от живота в Ацтекската империя и нейната столица Теночтитлан; от Мачу Пикчу, Олянтайтамбо и Куско; от обичаите, празниците и забележителностите на Мексико Сити.

С изключителна прецизност проф. Овчаров разкрива интригуващи подробности за йерархията в древните общества, сложните им религиозни ритуали, както и причините за техния колапс и пропукващите се системи на отношенията между аристокрация и простолюдие. Същевременно предава атмосферата, емоцията и множеството цветове на Латинска Америка, които я превръщат в дестинация за всяка приключенска душа с усет за мистичното.

"Великите древни цивилизации на Америка" рисува главозамайващи пейзажи, сред които оживяват прецизни градежи, обширни империи, високи пирамиди, градове във висините, съкровища от злато и нефрит. След тази книга няма как да не ви се прииска да стегнете багажа и да потеглите към тези уникални земи, които се усещат като съвсем различна вселена от нашата!

Изданието ще има официална премиера на 12 ноември от 18,30 ч в зала "Ботев", Hyatt Regency Sofia. В разговора за историята на древните култури на Америка заедно с автора ще се включи и журналистът пътешественик Симеон Идакиев. Това е първото заглавие, издадено с подкрепата на "Експлорърс клуб България" – организация, която още от своето създаване поставя сред основните си задачи подкрепата на значими географски и исторически изследвания.