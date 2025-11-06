ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изкуственият интелект – полезен или просто модерен?

Обичате ли устройства, които ви позволяват по-бързо и лесно да правите това, което искате? Днес обикновено това означава, че са управлявани от изкуствен интелект.

С новата енциклопедия “ИИ изкуственият интелект” (изд. “Фют”) ще разберете как работи ИИ, къде е приложим и откога съществува идеята за интелигентни изкуствени създания. Може ли да подобри всекидневието на хората? Могат ли компютрите да създават изкуство? Повдигнете капачетата, разгледайте отвътре и научете повече. В бъдеще компютрите и роботите с ИИ ще са достатъчно интелигентни, за да решават всеки проблем. Но дали ще помагат на хората, или могат да се превърнат в заплаха? Не знаем отговора – засега.

