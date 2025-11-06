Приказки от балета

Шест истории с изящно вплетени елементи от балета – “Лебедово езеро”, “Спящата красавица”, “Жизел”, “Лешникотрошачката”, “Петрушка” и “Копелия”, са събрани в книгата “Лебедово езеро и други приказки от света на балета” на издателство “Миранда”. Илюстрациите на Либико Марайа ни пренасят в един магичен свят на танц, любов, вълшебства и приключения. До 15 ноември книгата с меки корици може да бъде купена с 25% отстъпка от сайта на издателството. Повече информация може да видите на сайта www.miranda.bg.