С изложба “3 в 1” проф. Иван Газдов, проф. Иван Газдов - бащата на графикатурата, празнува 80

Проф. Иван Газдов

Уникалният жанр, който създава преди почти 40 г., означава "графика на път"

Авторските плакати са пътеводни знаци за вашите мозъчни гънки, казва проф. Иван Газдов - прочутият художник, плакатист и баща на “графикатурата”. С авторски плакати, графикатури и снимки той празнува своя 80-годишен юбилей.

Изложбата “Глобални графики” е разположена в галерия “Академия”. Според автора е по-изчистена и представлява три стени. В едната е авторският плакат, който е “собствена поръчка - отвътре на художника”. На другата стена е графикатурата. А третата се нарича “История на истерията” и на нея са разположени снимки от различни събития и случки. 

С тази юбилейна експозиция проф. Газдов представя графики, които са от следваната от десетилетия негова концепция “Авторски плакат”.

Различават се от рекламните

поръчкови плакати,

защото художникът става едновременно инвеститор - сам си поръчва задачата, и изпълнител - автор на произведението. Така плакатите на проф. Газдов са само изкуство и нищо друго. Той ги нарича “пътеводни знаци за вашите мозъчни гънки” - мисъл, която най-добре олицетворява смисъла на тяхното създаване. 

Първата самостоятелна изложба на авторски плакат в България е през 1978 година именно от Иван Газдов. Художникът, който е родом от Ямбол, завършва Националната художествена академия през 1970 г. при проф. Александър Поплилов. Специализирал е в Gerrit Rietveld Academie в Амстердам. През 1996 г. участва по покана в Първия международен салон на плаката в Гран пале, Париж.

От 1999 до 2003 г. е ректор на Националната художествена академия. През 2023 година е удостоен със звание “доктор хонорис кауза на НХА” – най-голямото почетно звание на академията. Носител е на общо 34 награди за изобразително изкуство, от които 20 национални и 14 международни. Само от конкурси в Япония има получени 5 награди. 

Името на художника се свързва с уникалния жанр, създаден от самия него - графикатура. Той го

регистрира като запазена

артистична марка

още през 1987 г. Жанрът има дълбока философска и естетическа концепция. Газдов определя графикатурата така: “Това е графичен образ, в който хуморът е мисъл, а не закачка; това е философия, изразена чрез усмивка”.

“Художникът Газдов не е единствено графикатура, но графикатурата е само Газдов. Тя е, може да се твърди, Иван Газдов в чиста форма”, казва проф. Георги Каприев. Според него словосъчетанието не идва от “графика” и “карикатура”, а от graphique и tour - “графика” и “пътуване”. Така буквално означава “графика на път”.

Юбилейната изложба на проф. Газдов може да бъде разгледана до 24 ноември.

