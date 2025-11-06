С изложба “3 в 1” проф. Иван Газдов, проф. Иван Газдов - бащата на графикатурата, празнува 80

Уникалният жанр, който създава преди почти 40 г., означава "графика на път"

Авторските плакати са пътеводни знаци за вашите мозъчни гънки, казва проф. Иван Газдов - прочутият художник, плакатист и баща на “графикатурата”. С авторски плакати, графикатури и снимки той празнува своя 80-годишен юбилей.

Изложбата “Глобални графики” е разположена в галерия “Академия”. Според автора е по-изчистена и представлява три стени. В едната е авторският плакат, който е “собствена поръчка - отвътре на художника”. На другата стена е графикатурата. А третата се нарича “История на истерията” и на нея са разположени снимки от различни събития и случки. Изложбата “Глобални графики” е разположена в галерия “Академия”

С тази юбилейна експозиция проф. Газдов представя графики, които са от следваната от десетилетия негова концепция “Авторски плакат”.

Различават се от рекламните

поръчкови плакати,

защото художникът става едновременно инвеститор - сам си поръчва задачата, и изпълнител - автор на произведението. Така плакатите на проф. Газдов са само изкуство и нищо друго. Той ги нарича “пътеводни знаци за вашите мозъчни гънки” - мисъл, която най-добре олицетворява смисъла на тяхното създаване. Иван Газдов - прочутият художник, плакатист и баща на “графикатурата”, празнува 80 с изложба.

Първата самостоятелна изложба на авторски плакат в България е през 1978 година именно от Иван Газдов. Художникът, който е родом от Ямбол, завършва Националната художествена академия през 1970 г. при проф. Александър Поплилов. Специализирал е в Gerrit Rietveld Academie в Амстердам. През 1996 г. участва по покана в Първия международен салон на плаката в Гран пале, Париж.

От 1999 до 2003 г. е ректор на Националната художествена академия. През 2023 година е удостоен със звание “доктор хонорис кауза на НХА” – най-голямото почетно звание на академията. Носител е на общо 34 награди за изобразително изкуство, от които 20 национални и 14 международни. Само от конкурси в Япония има получени 5 награди. Произведение на Иван Газдов - прочутият художник, плакатист и баща на “графикатурата”.

Името на художника се свързва с уникалния жанр, създаден от самия него - графикатура. Той го

регистрира като запазена

артистична марка

още през 1987 г. Жанрът има дълбока философска и естетическа концепция. Газдов определя графикатурата така: “Това е графичен образ, в който хуморът е мисъл, а не закачка; това е философия, изразена чрез усмивка”.

“Художникът Газдов не е единствено графикатура, но графикатурата е само Газдов. Тя е, може да се твърди, Иван Газдов в чиста форма”, казва проф. Георги Каприев. Според него словосъчетанието не идва от “графика” и “карикатура”, а от graphique и tour - “графика” и “пътуване”. Така буквално означава “графика на път”.

Юбилейната изложба на проф. Газдов може да бъде разгледана до 24 ноември.

