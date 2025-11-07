ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Какво да гледаме на "Киномания 2025"

2200
Гергана Плетньова изпълнява главната роля в новия филм на Стефан Командарев, чието премиера ще е по време на "Киномания".

Тазгодишното издание на "Киномания" ще е със специален фокус - интересни женски истории и главни героини с невероятни съдби. Това обединява и четирите нови филма, които ще бъдат показани в рамките на фестивала.

От университетска преподавателка, поставена пред дълбок морален казус (Джулия Робъртс), през майка, достигнала до ръба на пропастта в психическото си състояние (Дженифър Лорънс), до принцеса воин, преминаваща през времето, и двете приятелки от Оз (Синтия Ериво и Ариана Гранде), форумът ще пренесе зрителите в многообразието на женския опит. Затова и мотото на 39-ото издание е "Нежността е новият пънк". То ще се проведе от 13 до 30 ноември в избрани кина в София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора.

Сред основните филмови акценти в програмата ще са носителят на голямата награда от Венеция "Баща майка сестра брат" на Джим Джармуш, "Сантиментална стойност" на Йоаким Триер и дългоочакваният "Хамнет" на Клои Жао.

Ето още от програмата на фестивала.

