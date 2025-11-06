Писмо от Казандзакис до Бистра Винарова и нейни семейни снимки, не само картини, в “Двореца”

Бистра Винарова-Радева - една от най-изтънчените и ярки фигури в българското модерно изкуство, се ражда преди 135 години, а сега специална изложба ще покаже повече за забележителната ѝ работа и живота ѝ.
Тя се нарича “Отвъд портрета” и е подредена във филиал “Двореца” на Националната галерия. Експозицията е посветена не само на портретното творчество на Винарова, но представя и автентични документи от живота на художничката, за чиято първа самостоятелна изложба във Виена рецензия публикува Никос Казандзакис, изтъквайки нейния голям талант.
Винарова е родена на 6 ноември 1890 г. в София. След смъртта на баща си заминава за Германия и следва живопис в Дрезден, а след това специализира графика във Виена. В ранното си творчество тя усвоява експресивната сила на формата, повлияна е от немския експресионизъм и кубизма, които овладява по време на обучението си в Дрезден и Мюнхен.
В работите ѝ от този период човешкият образ е изграден чрез геометризирани обеми и ярки цветови контрасти. С течение на времето изкуството ѝ все повече се насочва към интимното. Това се забелязва най-силно в композициите, които прави между 40-те и 70-те години на миналия век. В портретите, на които рисува съпруга си Симеон Радев, доминират топли, земни тонове, приглушена светлина. Така Винарова преминава от образа като израз на модерното време към образа като духовен портрет.
Освен нейни живописни и графични произведения посетителите на изложбата могат да разгледат документи, писма и фотографии, предоставени от Държавна агенция “Архиви”.
Сред тях са снимки на семейството на художничката - нейните родители генерал Върбан Винаров и съпругата му Елисавета (Елиза), на братята ѝ и от времето, когато е съпруга на писателя, историк и дипломат Симеон Радев. Сред документите е венчалното ѝ свидетелство, както и писма от австрийския поет Райнер Мария Рилке и от гръцкия му колега Никос Казандзакис.
Откриването на експозицията “Отвъд портрета” е утре от 18 ч в “Двореца” (пл. “Княз Александър Първи” №1). Проектът “Между изкуството и паметта на Бистра Винарова и Симеон Радев” се осъществява по инициатива на създателя на тв “Европа” и бивш евродепутат Емил Стоянов.