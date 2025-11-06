Писмо от Казандзакис до Бистра Винарова и нейни семейни снимки, не само картини, в “Двореца”

Бистра Винарова-Радева - една от най-изтънчените и ярки фигури в българското модерно изкуство, се ражда преди 135 години, а сега специална изложба ще покаже повече за забележителната ѝ работа и живота ѝ.

Тя се нарича “Отвъд портрета” и е подредена във филиал “Двореца” на Националната галерия. Експозицията е посветена не само на портретното творчество на Винарова, но представя и автентични документи от живота на художничката, за чиято първа самостоятелна изложба във Виена рецензия публикува Никос Казандзакис, изтъквайки нейния голям талант.

Винарова е родена на 6 ноември 1890 г. в София. След смъртта на баща си заминава за Германия и следва живопис в Дрезден, а след това специализира графика във Виена. В ранното си творчество тя усвоява експресивната сила на формата, повлияна е от немския експресионизъм и кубизма, които овладява по време на обучението си в Дрезден и Мюнхен.

В работите ѝ от този период човешкият образ е изграден чрез геометризирани обеми и ярки цветови контрасти. С течение на времето изкуството ѝ все повече се насочва към интимното. Това се забелязва най-силно в композициите, които прави между 40-те и 70-те години на миналия век. В портретите, на които рисува съпруга си Симеон Радев, доминират топли, земни тонове, приглушена светлина. Така Винарова преминава от образа като израз на модерното време към образа като духовен портрет. Портрет на Симеон Радев, който съпругата му рисува след 1950 г.

Освен нейни живописни и графични произведения посетителите на изложбата могат да разгледат документи, писма и фотографии, предоставени от Държавна агенция “Архиви”.

Сред тях са снимки на семейството на художничката - нейните родители генерал Върбан Винаров и съпругата му Елисавета (Елиза), на братята ѝ и от времето, когато е съпруга на писателя, историк и дипломат Симеон Радев. Сред документите е венчалното ѝ свидетелство, както и писма от австрийския поет Райнер Мария Рилке и от гръцкия му колега Никос Казандзакис.

Откриването на експозицията “Отвъд портрета” е утре от 18 ч в “Двореца” (пл. “Княз Александър Първи” №1). Проектът “Между изкуството и паметта на Бистра Винарова и Симеон Радев” се осъществява по инициатива на създателя на тв “Европа” и бивш евродепутат Емил Стоянов.

