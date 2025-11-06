ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синер: Има моменти, когато не ми се иска да играя ...

Крисия и Никола Цолов гледат акули в Испания, за Хелоуин той стана Батман, тя - Жената котка

Пилотът пусна в профила си в инстаграм цяла поредица от кадри, на които той е с Крисия.
  • Автомобилният пилот потвърди с цяла поредица кадри в социалните мрежи, че с певицата са заедно
  • Тя: Изключително съм горда с него

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов потвърди официално връзката си с певицата Крисия. Той пусна кадри в профила си в инстаграм, на които двамата са преобразени за Хелоуин - той като Батман, тя като Жената котка.

Часове по-късно лаконично, но с широка усмивка и самата Крисия го потвърди в “Преди обед” по bTV, където гостува заедно с двете си сестри.

Запознали се случайно с Никола, каза тя. “Изключително много съм горда с него”, обясни момичето, което заедно с Хасан и Ибрахим - с песента “Планетата на децата”, класира България втора на детската Евровизия през 2014 г.

Крисия определи Никола като много интелигентен, специален за нея човек, който я кара да се вълнува за бъдещето им. Разказа още, че самата тя си пада много по високите скорости.

Новината, че двамата са заедно, плъзна преди седмица, когато Крисия публикува на стори в социалните мрежи отражението си в стъклена врата във фитнес зала, а до нея бе застанал Никола Цолов. Кадърът бе доста неясен и не показваше някаква близост между двамата, макар веднага от него да тръгна мълвата, че са гаджета. Още повече че снимката е направена в Алсира - близо до Валенсия в Испания, където Цолов живее и тренира, а не в столична спортна зала, в която биха могли да се засекат случайно и да се щракнат за спомен.

Най-вероятно Крисия е била повече от седмица на гости на автомобилния пилот, защото на кадрите, които той публикува, са запечатани доста моменти. Показва закуската ѝ - мляко с плодове, общите им тренировки във фитнес залата, видео как тя се забавлява пред телевизора в дома му, посещението им в аквариум с огромни акули. А на една от снимките се вижда нейната ръка, сложена върху неговата, която пък е на скоростния лост в автомобила му.

Според запознати на Хелоуин двамата са били заедно в София.

Пилотът пусна в профила си в инстаграм цяла поредица от кадри, на които той е с Крисия.
