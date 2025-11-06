Крисия и Никола Цолов гледат акули в Испания, за Хелоуин той стана Батман, тя - Жената котка

Автомобилният пилот потвърди с цяла поредица кадри в социалните мрежи, че с певицата са заедно

Тя: Изключително съм горда с него

Българската звезда в автомобилния спорт Никола Цолов потвърди официално връзката си с певицата Крисия. Той пусна кадри в профила си в инстаграм, на които двамата са преобразени за Хелоуин - той като Батман, тя като Жената котка.

Часове по-късно лаконично, но с широка усмивка и самата Крисия го потвърди в “Преди обед” по bTV, където гостува заедно с двете си сестри.

Запознали се случайно с Никола, каза тя. “Изключително много съм горда с него”, обясни момичето, което заедно с Хасан и Ибрахим - с песента “Планетата на децата”, класира България втора на детската Евровизия през 2014 г.

Крисия определи Никола като много интелигентен, специален за нея човек, който я кара да се вълнува за бъдещето им. Разказа още, че самата тя си пада много по високите скорости.

На Хелоуин Цолов се маскира като Батман, а Крисия - като Жената котка.

Новината, че двамата са заедно, плъзна преди седмица, когато Крисия публикува на стори в социалните мрежи отражението си в стъклена врата във фитнес зала, а до нея бе застанал Никола Цолов. Кадърът бе доста неясен и не показваше някаква близост между двамата, макар веднага от него да тръгна мълвата, че са гаджета. Още повече че снимката е направена в Алсира - близо до Валенсия в Испания, където Цолов живее и тренира, а не в столична спортна зала, в която биха могли да се засекат случайно и да се щракнат за спомен.

Най-вероятно Крисия е била повече от седмица на гости на автомобилния пилот, защото на кадрите, които той публикува, са запечатани доста моменти. Показва закуската ѝ - мляко с плодове, общите им тренировки във фитнес залата, видео как тя се забавлява пред телевизора в дома му, посещението им в аквариум с огромни акули. А на една от снимките се вижда нейната ръка, сложена върху неговата, която пък е на скоростния лост в автомобила му.

Според запознати на Хелоуин двамата са били заедно в София.