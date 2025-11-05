Сесилия Саркози за бившия си съпруг: Не разбирам правосъдие, което цели отмъщение. Така било и с българските сестри

Хуманността няма граници, отговорила Сесилия Саркози, когато издателят на книгата "Либийският случай: всички дипломатически средства", я попитал "Защо го направихте?"

Не мога да съдя никого, но Никола Саркози беше оневинен по трите обвинения срещу него. Не разбирам какво е това правосъдие, което изглежда повече като отмъщение. Не разбирам защо в момента той е в затвора. Всеки е шокиран заради тази демокрация във Франция. Правосъдието трябва да бъде правилно, а не да е насочено като отмъщение към някого. Бившият ми съпруг трябва да бъде освободен бързо. Той е на 70 г., има семейство, не знам как те се справят с всичко това. Изпращам цялата си любов към тях. Ще направя всичко, което е по силите ми, за да помогна на него и на семейството му.

Това разказа бившата първа дама на Франция Сесилия Атиас, бившата съпруга на Никола Саркози. Тя се включи с видеовръзка в представянето на книгата "Либийският случай: всички дипломатически средства". В книгата чрез интервюта се разказва историята за дипломатическите усилия на България, Великобритания, Франция за спасяването на българските медици от Либия през 2007 г. Бившата първа дама на Франция разказа и за своята роля в спасяването на заложниците. Бившият външен министър Соломон Паси с посланика на Великобритания в Либия (2002-2006 г.) Антъни Лейдън СНИМКА: Румяна Тонева Бившата външна министърка Надежда Нейнски, заедно със съставителите на книгата Георги Милков и Таня Михайлова СНИМКА: Румяна Тонева

Книгата "Либийският случай: всички дипломатически средства", изготвена от Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт към Външно министерство и журналистът на "24 часа" Георги Милков, бе представена в столичния литературен клуб "Перото".

"Вие живеете в невероятна държава. Горда съм, че успях да помогна на тези медици да се върнат у дома след 10 години зад решетките. Ще го помня завинаги. Беше невероятен момент да помогнеш да бъдат освободени тези хора", каза Сесилия Атиас.

"Не бях изплашена. Когато имаш такава мисия, да спасиш толкова хора от смърт, проведох много срещи с тогавашния премиер на Либия, с Кадафи и неговия син. Единственото, което ме водеше беше желанието да помогна на тези хора, имах тази възможност, като първа дама, да отида в Либия, да говоря с Кадафи. Той бе изненадан, че не съм изплашена. Не бях там, за да бъда впечатлена, а за да помогна. Опитай да убедя всички тях, че правилното нещо е да пуснат тези медицински сестри и лекари. Никой не можеше да докаже, че те са направили нещо лошо. Прекарах десетки часове в опити да ги убедя да променят решението си. Трябваше да бъда достатъчно убедителна, за да ги освободят", разказа бившата първа дама на Франция. Георги Милков заедно с журналистите Жени Марчева и Виктор Николаев, и спасената мед.сестра Кристияна Вълчева. СНИМКА: Румяна Тонева Бившият външен министър Ивайло Калфин СНИМКА: Румяна Тонева

"Има някои хора, които имат възможността да направят промяна. И аз исках да бъда този човек, в онзи момент. Беше голяма гордост за мен, спомням си ви, очите ми се насълзяват. Надявам се да сте щастлива и се радвам, че имат възможността да допринеса за вашата свобода днес. Всичко, което пожелавам на вас, на света, е надежда", обърна се тя към медицинската сестра Кристияна Вълчева, спасена от Либия.

Гости на събитието бяха бившият президент Георги Първанов, бившите външни министри Соломон Паси, Ивайло Калфин и Надежда Нейнски, посланикът на България в Либия тогава Румен Петров, журналисти, отразявали на място либийската криза, главният редактор на "24 часа- 168 истории" Слави Ангелов, както и представители на посолствата на Великобритания и Франция. Бившият правосъден министър Антон Станков СНИМКА: Румяна Тонева

"Жозе Сарамаго се занимава с темата за паметта, но и с тази за отговорността. Чрез разказите и архивите искаме да запазим паметта за онези 8 тежки години, за които българската дипломация трябва да пази паметта за това, което сме постигнали, за да се учат тези след нас, а другите да не забравят", каза съставителката Таня Михайлова. Соломон Паси СНИМКА: Румяна Тонева

"Изкарах на терен почти всички години, когато се случваше тази драма. Вярвах, че всичко ми е ясно и познавам всички посоки, но тази книга е доказателство, че много съм се объркал. Говорейки с хора, с които сме направили този случай част от нашите съдби, стигнахме до заключението, че има много неща, които не знаем. Този случай е като една бездънна мина, в която можеш да дълбаеш и да изваждаш все повече материал. Предстои ни да разсекретим всички останали документи. Обикновено забравяме за приноса на народа, на всички нас, медиите, НПО-тата. Този случай се издигна на нивото на национална кауза", каза и журналистът и съставител на "Либийският случай" Георги Милков. Георги Първанов СНИМКА: Румяна Тонева Георги Първанов и Соломон Паси СНИМКА: Румяна Тонева

"2 президента и 3 правителства работиха неуморно, за да покажем, че българите можем да направим велики неща, когато се обединим", допълни той.

"Като издатели се водихме по римската сентенция, че думите отлитат, но написаното остава. Започнахме работа преди повече от 2 г. к бързо надраснахме идеята тази книга да се ползва само от дипломатическия кръг. Целта ни беше в нея да останат всички важни документи, гледните точки на не един или двама участници", заяви издателят на книгата Илиян Андонов.

Той разказа, че в книгата са включени около 200 документа и снимки, но били обработени няколко хиляди. 48 от тях излизали за пръв път. Сесилия Атиас (Саркози) СНИМКА: Румяна Тонева Георги Милков с книгата "Либийският случай" СНИМКА: Румяна Тонева Н.пр. Антъни Лейдън, посланик на Великобритания в Либия (2002-2006) СНИМКА: Румяна Тонева

"Всички си спомняме как ходихме с лентички, имаше различни събития в подкрепа на медиците. Гражданското общество даваше натиск, така че да се случва нещо", каза още Андонов.

"Г-жа Саркози отказа да си тръгне без медиците. Не приемаше "не" за отговор. Пристигнах в Триполи през 2002 г., всеки говореше за този случай, но никой не знаеше какво може да се направи, за да се разреши. Г-н Кадафи беше изплашен, защото знаеше, че народът му го мразят", разказа посланикът на Великобритания по това време, н.пр. Антъни Лейдън.

"Нося Ви в сърцето си. Колкото и да се опитваме, никога няма да можем да осъзнаем високата цена, която платихте, когато един средновековен диктатор като Кадафи ви открадна години от живота и ви използва като заложници. От Либия вашият пример ми послужи да опозная и изпитам възхита към българския народ", каза н.пр. Хосе Луис Тапиа, бивш посланик на Испания. Съставителите на книгата "Либийският случай" Георги Милков и Таня Михайлова СНИМКА: Румяна Тонева Издателят Илиян Андонов и журналистът Бойко Василев СНИМКА: Румяна Тонева