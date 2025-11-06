Отиде си Силвия Стоянова, която се бореше за равен достъп до радостта (Обзор)

Българката стана известна в Италия след битката си да отиде с инвалидна количка на концерт на Тейлър Суифт в Милано

“Силвия знаеше, че на 1 ноември ще си отиде. Това беше нейният ден - на ангелите, и тя си отиде при ангелите.”

Това каза по телефона за “24 часа” Руми Маринова, майката на Силвия Стоянова, която в Италия стана символ на битката за равен достъп до концертите на хората с увреждания. Сърцето на 38-годишната българка спря да бие в болницата на Ваприо д’Ада до Милано, където часове преди това я приемат заради тежки усложнения.

“Инвалидите имат право да бъдат там, където звучи музиката, където тупти животът”, смяташе Силвия.

Роденото в София момиче

страдаше от детството си от мускулна дистрофия

Силвия стана известна през 2023 г., когато започна своята битка да присъства на концерта на Тейлър Суифт на стадион “Сан Сиро” през юли 2024 г. След като пропусна възможността да закупи билет за зоната за хора с увреждания, Силвия реши да не се отказва. Купи си скъп билет за VIP зоната, но организаторите ѝ отказаха достъп до нея с инвалидна количка.

От този момент започна и личната “революция” на Силвия за място на концерта на Суифт, която за нея беше не само идол, а и смисъл на живота ѝ. С помощта на друго момиче създаде страницата в интернет “Едно място за Силвия”. След като срещна солидарност и подкрепа от 41 хиляди души от цял свят, които подписаха петицията ѝ, момичето успя да види спектакъла на американската звезда. Младата българка издигна своя глас не само за себе си, а за всички хора с увреждания, които мечтаят да бъдат част от радостта, която другите приемат за даденост. Историята ѝ стигна дори до огромните екрани на Таймс Скуеър в Ню Йорк.

Силвия Стоянова СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

“Дъщеря ми постави основите за признаването на това всички хора да бъдат еднакви, а на младите хора, които наричат “крехки и чупливи” - да бъде отворен по-широк път и да не бъдат гледани като странни същества”, каза за “24 часа” майката Руми.

“Силвия я няма тук физически, но я има между звездите и оттам никой не може да я отмести или нарани, защото видяхме какво ли не в последните месеци”, сподели още Руми Маринова. Според нея в последния период от живота духът на Силвия понякога е падал, “пламъкът намаля, но не угасна дори в най-тежките моменти”, разказа още тя. “В някои моменти, когато излизах, след като се връщах, виждах как тя си е пуснала Тейлър Суифт и се опитва да си я пее, въпреки че не е добре, за да прогони безпокойството и да си даде сила”, каза майката на момичето.

А ето как съобщи за смъртта на детето си в социалните мрежи майката: “Здравейте, момичета и момчета суифтита - малко преди полунощ Силвия стана ангел и отлетя към небето. Вие бяхте невероятно важни за нея (и за мен, мама Суифти) през последните 2 г. от живота ѝ. Докато тя се бореше за приобщаване и равни права в пустиня, наситена с човешко невежество, се случи чудо - появихте се вие”. Руми продължи с думи, които разтърсиха всички, които познаваха Силвия: “Разговорите с вас за Тейлър Суифт ѝ

отнемаха част от болката,

тя я чувстваше по-малко. Не можете да си представите колко красив беше животът ѝ с вас. Благодаря ви, че бяхте част от нея”. Много италиански медии публикуваха материали за Силвия. “Тя беше боец до последно”, написа миланският в. “Ил Джорно”. “Силвия стана символ на борбата за правата на хората с увреждания”, отбеляза в. “Република”.

Силвия ще бъде кремирана, но преди това в петък предстои служба в църквата във Ваприо д’Ада. Преди нея пред храма ще се съберат много приятелки на Силвия и като нея “суифтита”, или почитателки на Тейлър Суифт, които ще пеят нейни песни. Силвия ще бъде облечена с дрехите, с които е била през 2024 г. на концерта на любимата си певица.

Майка ѝ пък е героинята, която изнесе на гърба си битката ѝ за равни права в света на “нормалните” хора.

“Много неща Силвия дори не ми ги казваше, за да ми спести мъката - заради това как са се отнесли с нея или пък заради чужди думи. Тя искаше да ме предпазва, вместо аз нея да предпазвам”, спомня си майка ѝ.

Руми Маринова е медицинска сестра от София с артистична душа и тя беше жената зад Силвия. “Аз не съм героиня - просто съм майка. А

любовта на майката може да мести планини”, казва тя.

Преди три десетилетия семейството продава апартамента си в България, за да се премести в Италия в търсене на по-добро лечение за дъщеря си. Един от малцината, които тогава помагат на Стоянови с 2000 марки, е Томас Лафчис. Българска студентка дарява месечната си стипендия от 80 лв., а учителка от провинцията - пенсията си. С финансовата помощ на братовчед си Руми пристига с мъжа и детето си първо в Торино в търсене на по-добро лечение, а по-късно се местят в Ломбардия. “Аз израснах покрай дъщеря ми. Тя ми даваше сила да продължа борбата, която се превърна в нещо по-обширно. В началото не бях това, което станах сега. Стоях в ъгъла на коридора на болницата, за да плача. Дадох си сметка обаче, че така не става, че трябва да се реагира”, убедена е жената.

През 2000 г. Руми предлага на кмета на общината, в която живеят - Ваприо д'Ада, да организира “Награда за добрина” и да я даде на Мария. Тя е по-малка с година от дъщеря ѝ. “Това момиче беше непрекъснато до Силвия в училище, идваше и вкъщи, държеше я за ръка. Тези хора трябва да бъдат стимулирани и давани за пример, защото подаряват свободното си време”.

Бащата на Силвия, който си отива преди повече от 5 г., измисля устройство, за да може по-лесно да я вдигат от количката - с ръце, които създават чудеса. Според Руми Маринова няма невъзможни неща и тя се опитвала да предаде на дъщеря си упоритостта си успоредно със страстта към музиката, киното, театъра. Двете заедно са били на много концерти и са се запознали със звезди като Лаура Паузини и Ерос Рамацоти. “Много хора се отказват да се борят и дори дъщеря ми щеше да го направи в моментите, когато не се чувстваше добре. Но когато си мислиш, че си загубил енергията си, ти идва нова вълна и това е истинско чудо”.