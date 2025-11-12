Как "Игра на тронове" продължава в Северна Ирландия

Студиото, в което е заснет култовият сериал, не само разкрива какво е ставало зад кулисите и декорите, но и те прави част от самия филм

20 милиона винтове и болтове, 60 хиляди листа шперплат, 745 км преработена дървесина, 52 хил. торби с хартиен сняг, 21 хил. свещи, 1,5 тона метал и 1700 кг каучук за създаване на оръжия, 50 км плат, над 12 хиляди перуки, 15 хил. литра изкуствена кръв - това са само малка част от материалите, използвани за заснемане на различни сцени от култовия тв сериал “Игра на тронове”.

Тези и много други интересни факти около създаването на една от най-хитовите продукции ни разкри студиото, в което са заснети част от сцените. Три години след приключването на последния сезон на сериала през 2019 г. то е превърнато в нещо като музей, пазещ истински декори, костюми и реквизит. И е една от най-големите туристически атракции в Северна Ирландия, чрез която играта на тронове продължава и отвъд екрана.

Стигнахме до Банбридж, където е Линен Мил Студиос, с автобус от Дъблин. Отнема 90 минути, а екскурзии се организират ежедневно.

За феновете обиколката на студиото е невероятно преживяване - минаваш през емблематични декори и сцени, а екрани и звуци наистина те правят част от филма.

Заставаш до фигурите на любимите си герои в реални размери. И разбираш, че те всъщност никак не са високи

Дори Церсей Ланистър, която на фона на Денерис Таргариен изглежда внушително във филма, реално е под 170 см. Само Бриен от Тарт впечатлява с ръста си.

8 години, 8 сезона и 73 епизода, заснети в 9 държави - основно в Северна Ирландия, но и в Мароко, Испания, Хърватия, Исландия, САЩ и т.н. Студиото разказва не само това, но и кои са хората, които остават “скрити”, но без тях няма да има филм - художници, дизайнери, архитекти, инженери, гримьори и още много други.

Разходката зад кулисите разкрива как политат драконите, какви тайни ефекти са използвани, как са организирани големите битки между хората и бродниците. Показва скици и макети на декори, както и дизайна на костюмите и емблематичните реквизити от сериала. А различните интерактивни игри директно те “вкарват” във филма -

можеш да станеш бродник

или пък да си част от Нощна стража и да стреляш по лошите.

Обиколката на студиото започва отвъд Стената, където дебнат Нощният крал и бродниците. Разкрити са тайни от изработването на тази армия от митични и неземни същества - отделът по протези е прекарал часове наред в трансформирането на актьорите, поставянето на силиконови парчета и моделирането на лица. Само в сезон 4 например са използвани 11 хил. кг силикон. А гримът на Нощния крал е отнемал над четири часа.

След това влизаш в Черния замък - дома на Нощната стража, където са запазени оригиналните костюми, носени от Джон Сноу и Мелисандра в култовата сцена, в която тя го съживява. В дома на фамилия Старк - Уинтерфел, може да се снимаш с Джон Сноу, Аря и Санса.

В Драконов камък заставаш пред трона, откъдето Таргариен някога са управлявали Вестерос. Тук е и впечатляващата карта маса, където съюзниците планираха преследването на Железния трон. А при повече време в определени дати се организира и

яздене на дракон по небесните дири, оставени от Денерис и нейния Дрогон

В студиото са още част от декорите на Кралския чертог - върховния център на властта. Част от сцените са заснети в Хърватия и Испания, но много от интериорните му кадри са правени точно тук. Можеш да “чуеш” какво си говорят Церсей Ланистър и брат ѝ Джайм в залата с картата на Вестерос.

Изложени са многобройни поръчково изработени реквизити като прословутите драконови яйца, сватбен подарък на Денерис, когато се омъжва за вожда на Дотраките Хал Дрого. Също и сложните бижута и оръжията, използвани в епичен мащаб. Из цялото студио могат да се видят над 150 костюма, от красив по-красив и със сложен дизайн - от милитаристичния стил на коронационната рокля на Церсей до драматичното бяло кожено палто на Денерис. И костюмът на Джон Сноу, тежащ 15 кг.

Финалът, разбира се, е пред оригиналния Железен трон - мечтата на всеки, който иска да владее света (не само на Вестериос).

Тази обиколка е задължителна за фенове, киномани и всеки, заинтригуван от майсторството зад тази тв сензация “Игра на тронове”. За утеха - в магазина за сувенири има изкуствен железен трон, в който всеки може да се снима.