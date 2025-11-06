Меган Маркъл се завръща към актьорството

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Меган Маркъл ще се завърне към актьорството след 8-годишно прекъсване.

Тя ще участва във филм с Лили Колинс, Бри Ларсън и Джак Куейд, съобщи "Дейли мейл". Филмът ще се казва Close Personal Friends и ще разказва историята на две двойки, от които едната е известна, а другата не. Херцогинята на Съсекс ще играе себе си.

"Това е важен момент за Меган, тя отново ще прави това, което обича", коментира източник на в. "Сън".

Според запознати през годините тя е получавала много предложения за роли.

"Принц Хари я подкрепя, той иска Меган да прави това, което й носи щастие", коментират още запознати.

Маркъл е най-добре позната с ролята си на Рейчъл Зейн в "Костюмари". Тя се отказа от актьорството, когато се омъжи за принц Хари през 2018 г., а две години по-късно двамата се оттеглиха от служебните си задължения към кралското семейство и се преместиха в САЩ.