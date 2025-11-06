Меган Маркъл се завръща към актьорството

Меган Маркъл ще се завърне към актьорството след 8-годишно прекъсване.
Тя ще участва във филм с Лили Колинс, Бри Ларсън и Джак Куейд, съобщи "Дейли мейл". Филмът ще се казва Close Personal Friends и ще разказва историята на две двойки, от които едната е известна, а другата не. Херцогинята на Съсекс ще играе себе си.
"Това е важен момент за Меган, тя отново ще прави това, което обича", коментира източник на в. "Сън".
Според запознати през годините тя е получавала много предложения за роли.
"Принц Хари я подкрепя, той иска Меган да прави това, което й носи щастие", коментират още запознати.
Маркъл е най-добре позната с ролята си на Рейчъл Зейн в "Костюмари". Тя се отказа от актьорството, когато се омъжи за принц Хари през 2018 г., а две години по-късно двамата се оттеглиха от служебните си задължения към кралското семейство и се преместиха в САЩ.