Президентът изгледа "Един грам живот": Бруталната реалност, че на вашето дете рано или късно ще му бъде предложена дрога

Президентът Румен Радев изгледа филма "Един грам живот". Снимки: Иво Обрешков

„Малко трудно се говори след такъв филм!", това каза президентът Румен Радев, след като изгледа филма "Един грам живот". Лентата е посветена на проблема с употребата на наркотични вещества, агресията и насилието сред учениците.

"И аз вярвам, че този филм ще намери едно широко разпространение и ще се превърне в мисия на всеки един родител. Голямата ценност за мен е, че този филм вади проблема от сухата статистика и го хвърля в цялата му дълбочина, в бруталната реалност на проблема, в едно дълбоко емоционално преживяване и най-голямата му ценност е, че ще изплаши много родители. Защото родителите имат нужда да бъдат изплашени, наистина да осъзнаят какво се случва и наистина да предприемат мерки. И филмът показва именно това – какво се случва и колко е страшно! Но той показва и нещо много ценно – какъв е моделът за правилното родителско поведение. Какъв е моделът затова всички да обединим сили и да се справим с това изключително негативно явление", каза президентът. 

Сценарият е базиран на реални истории от националната инициатива "Един грам живот", създадена от Мариела Кирова и Калин Таушанов. Режисьор и сценарист на филма е Атанас Михайлов, оператор е Емилиан Дечев, в ролите са Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков , Тервел Пулев, Доби Главинчева, Симона Йорданова, Павел Димчев, Лео Панов, баскетболистът Александър Везенков и др. Продуценти на "Един грам живот" са Атанас Михайлов, Христо Христов Зипо, Стоян Стоянов- Слаш. Това е вторият пълнометражен филм на Атанас Михайлов след "Киберпрестъпност".

"Напълно съм съгласен с това, което чух във филма: родителите не могат повече да се крият, родителите не могат повече да се преструват, че това е нещо по-маловажно, че това не е на дневен ред, че още е рано, че това е тема табу и никога няма да се случи с моето дете или в моето семейство. Но филмът разкрива бруталната реалност, а тя е: че на вашето дете рано или късно, но по-скоро рано ще му бъде предложена дрога.", каза още президентът Румен Радев на премиерата.

