Президентът изгледа "Един грам живот": Бруталната реалност, че на вашето дете рано или късно ще му бъде предложена дрога

„Малко трудно се говори след такъв филм!", това каза президентът Румен Радев, след като изгледа филма "Един грам живот". Лентата е посветена на проблема с употребата на наркотични вещества, агресията и насилието сред учениците.

"И аз вярвам, че този филм ще намери едно широко разпространение и ще се превърне в мисия на всеки един родител. Голямата ценност за мен е, че този филм вади проблема от сухата статистика и го хвърля в цялата му дълбочина, в бруталната реалност на проблема, в едно дълбоко емоционално преживяване и най-голямата му ценност е, че ще изплаши много родители. Защото родителите имат нужда да бъдат изплашени, наистина да осъзнаят какво се случва и наистина да предприемат мерки. И филмът показва именно това – какво се случва и колко е страшно! Но той показва и нещо много ценно – какъв е моделът за правилното родителско поведение. Какъв е моделът затова всички да обединим сили и да се справим с това изключително негативно явление", каза президентът. Президентът Румен Радев с режисьора и сценарист на филма Атанас Михайлов Снимки: Иво Обрешков

Сценарият е базиран на реални истории от националната инициатива "Един грам живот", създадена от Мариела Кирова и Калин Таушанов. Режисьор и сценарист на филма е Атанас Михайлов, оператор е Емилиан Дечев, в ролите са Ивайло Захариев, Калоян М. Патерков , Тервел Пулев, Доби Главинчева, Симона Йорданова, Павел Димчев, Лео Панов, баскетболистът Александър Везенков и др. Продуценти на "Един грам живот" са Атанас Михайлов, Христо Христов Зипо, Стоян Стоянов- Слаш. Това е вторият пълнометражен филм на Атанас Михайлов след "Киберпрестъпност".

"Напълно съм съгласен с това, което чух във филма: родителите не могат повече да се крият, родителите не могат повече да се преструват, че това е нещо по-маловажно, че това не е на дневен ред, че още е рано, че това е тема табу и никога няма да се случи с моето дете или в моето семейство. Но филмът разкрива бруталната реалност, а тя е: че на вашето дете рано или късно, но по-скоро рано ще му бъде предложена дрога.", каза още президентът Румен Радев на премиерата.