Николай Янакиев - магьосникът на цветовете, показва „Интимно" в галерия Vejdi

„Николай Янакиев е художникът, роден с цветовете на многообразието в живота – цветове, които ни обгръщат във всекидневието и с цялото си богатство правят деня ни щастлив и усмихнат". Това казва Вежди Рашидов за известния художник, който ще представи новата си изложба в арт галерия Vejdi.

Експозицията е кръстена Интимно и представя 22 платна. А откриването е на 13 ноември. Арт галерия Vejdi представя изложбата „Интимно“ на Николай Янакиев

Вдъхновяващият талант на Николай Янакиев му отрежда видно място сред най-даровитите живописци на нашето време. Наричат го магьосник на цветовете. Ето как Вежди Рашидов характеризира творчеството му:

"Всички тези цветове, асимилирани през душата, сърцето и сетивата на художника, получават своята композиционна уредба и затворени в своите рамки, ни отделят от хаоса на природата и ни се поднасят като изяществото на икебаната. Те създават онази магия, която ние наричаме съвършените цветове на едно изкуство. Именно всичко това подрежда Николай Янакиев в редиците на големите майстори на живописта", казва още Вежди Рашидов. Картина на Николай Янакиев

Янакиев е роден в Дупница. Завършил е Средно художествено училище за изящни изкуства в София, а по-късно и Националната художествена академия, специалност „Живопис". Живее и работи в София и Париж.