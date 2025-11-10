Дядо Тръмп учи Кай за живота и голфа, а тя му дава инфлуенсърски съвети

Първородната внучка на американския президент Доналд Тръмп се възползва от фамилията на дядо си, както и от самия него, за да развива социалните си мрежи. Като истински представител на поколението Z 18-годишната Кай гради кариера на инфлуенсър и изглежда, се справя добре за годините си. Родената през 2007 г. дъщеря на Доналд Тръмп-младши и Ванеса Тръмп има над 1 милион последователи в ютюб канала си, 3,5 млн. в ТикТок и 2,5 млн. в инстаграм.
Кай присъства в социалните мрежи още от дете, най-често в профилите на родителите си, които често споделят снимки на петте си деца. Тръмп-младши и бившата му съпруга Ванеса, които се разведоха през 2018 г., са родители на Кай, Клои, Доналд, Тристан и Спенсър. Ванеса е запазила фамилията на бившия си съпруг, а в описанието в инстаграм пише: Балансирам майчинството на 5 деца. Майка на Кай Тръмп.
Въпреки че Кай е прекарала живота си под прожекторите, тя стана световно популярна с речта си през юли 2024 г. на Републиканската национална конференция. Тогава разказа за Доналд Тръмп не като политик, а като за дядо Доналд.
"За мен той е просто нормален дядо.
Дава ни сладко и газирано, когато родителите ни не гледат
Разпитва ни за училище, а когато имам постижения, той ги принтира и се хвали на приятелите си", разказа тогава младата наследничка на Тръмп със спокоен и уверен тон, присъщ за представителите на фамилията.
Кай започва да развива социалните си мрежи по това време, като там продължава образа си на политически неангажирана и по-скоро показва преживявания от живота си като ученичка и спортист. В инстаграм и ТикТок дори се подвизава като kaitrumpgolfer.
В ТикТок съдържанието е типично за инфлуенсър на нейната възраст - показва гримове, дрехи, кратки влогове от деня си. Но пък кой друг може да направи видео като "гримирайте се с мен в Белия дом" и "купих кола за рождения ден на най-добрата ми приятелка".
За рождения ден на дядо си споделя галерия с техни снимки на фона на очарователна музика. Общата страст и на двама им е голфът. Кай се занимава със спорта от ранна детска възраст, а през 2024 г. е поканена да се присъедини към университетския отбор в Маями. Тази седмица Кай получи покана да участва в турнира АНИКА, организиран от Професионалната голф асоциация за жени (LPGA). Това е първото участие в турнир от този калибър. Тя го определи като "сбъдната мечта" въпреки критиките отвъд океана, че е поканена единствено заради фамилията си.
"С дядо ми често играем голф заедно и винаги,
когато играе срещу мен, се опитва да ме срине психически
Всеки път се изненадва, когато не може, и тогава му напомням, че аз също съм Тръмп", разказва внучката.
Един от най-популярните клипове в ютюб е "Играя голф с президента Доналд Тръмп (дядо ми)" и има 3,6 млн. показвания. Кай споделя, че през годините е научила много от него не само за голфа, но и за живота. Във видеото двамата си разменят взаимни хвалби за това кой е по-добрият на терена, а в уводната част президентът дори иска инфлуенсърски съвети от внучка си.
Мислиш ли, че това представяне беше достатъчно добро, пита я той.
Да, звучеше много естествено, отговаря му Кай.
В клипа Кай и дядо са в голф количка, шофирана от Доналд, а отзад небрежно ги следват от Сикрет сървис. По пътя президентът поздравява учтиво охранителите си, а Кай го пита дали на тях им е позволено да му отговарят.
Не отговарят. Трябва да са съсредоточени върху това, което правят, да ни пазят, обяснява президентът.
После Доналд я разпитва за камерите, които използва, за да заснема видеата си.
Във видеото Кай припомня на дядо си двата опита за покушение, на което Тръмп отговаря със смях: "Имах няколко опасни ситуации, това е вярно, скъпа".
После тя му задава въпроси за любимия му голф играч, на което той мигновено отговаря - Тайгър Уудс, Джак Никлаус и Гари Плейър. Кай пита и за най-младия си чичо - Барън Тръмп, който е само с година по-голям от нея и вече следва в университет.
Той е добро момче. Много те обича, винаги казва да ти изпратя поздрави, отговаря Доналд. Барън е най-малкото дете на американския президент от брака му с Мелания Тръмп.
В един момент Кай пита дядо си дали още има мечти, които не е сбъднал.
Започвам да се чувствам като на телевизионно интервю, скъпа, шегува се Тръмп, но после отговаря: Да станеш президент, е мечта, нали така? Сега мечтая да бъда чудесен президент.
Съдържанието на Кай с президента, изглежда, се харесва на последователите , които засипват едночасовото голф видео с коментари.
"Готино е да видиш президента просто като дядо", "Доста е лудо как президентът на САЩ просто се появява във видео в ютюб", "Представяте ли си колко много голф колички с хора от Сикрет сървис ги следват?" и "Никой досега не е хуманизирал световен лидер толкова добре, колкото това момиче" са само част от коментарите под видеото.
От социалните мрежи става ясно, че Кай живее във Флорида, но често пътува до Вашингтон, за да види прочутия си дядо. Последното посещение на Белия дом описва в 30-минутен влог в ютуб.
Отива на гости на дядо, за да заснеме реклама за новата си колекция от дрехи,
която пуска.
Тийнейджърката започна видеото си у дома в Юпитер, Флорида, където майка и баща притежават къщи близо до курорта Мар-a-Лaгo на Тръмп. За Вашингтон Кай пътува с по-малкия си брат Спенсър с обикновен полет, а в столицата били посрещнати от Сикрет сървис, които са ги откарали до Белия дом.
Там Кай показва на последователите си гледката към Вашингтонския монумент от най-горния балкон на Белия дом с думите: "Вижте колко е красиво".
След което се оттегли в банята, за да се подготви за фотосесията за бранда си. Споделя, че е много изморена и двамата с брат хапват храна, приготвена от готвач в Белия дом.
Докато търси най-добрите места за фотосесията, внучката на Тръмп разказва: "Аз и Барън играехме футбол на тази морава и канехме тайните служби да се включат, като се опитвахме да им подаваме топката. Те не можеха да ни я върнат, но ние се опитвахме да ги включим".
Въпреки безспорното предимство да бъде успешен инфлуенсър заради потеклото си, в социалните мрежи Кай се опитва да гради различен образ - отдалечава се от политиката и използва трибуната си да говори за спорт, образование и типичните интереси на младите хора.