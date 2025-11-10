Дядо Тръмп учи Кай за живота и голфа, а тя му дава инфлуенсърски съвети

Първородната внучка на американския президент Доналд Тръмп се възползва от фамилията на дядо си, както и от самия него, за да развива социалните си мрежи. Като истински представител на поколението Z 18-годишната Кай гради кариера на инфлуенсър и изглежда, се справя добре за годините си. Родената през 2007 г. дъщеря на Доналд Тръмп-младши и Ванеса Тръмп има над 1 милион последователи в ютюб канала си, 3,5 млн. в ТикТок и 2,5 млн. в инстаграм.

Кай присъства в социалните мрежи още от дете, най-често в профилите на родителите си, които често споделят снимки на петте си деца. Тръмп-младши и бившата му съпруга Ванеса, които се разведоха през 2018 г., са родители на Кай, Клои, Доналд, Тристан и Спенсър. Ванеса е запазила фамилията на бившия си съпруг, а в описанието в инстаграм пише: Балансирам майчинството на 5 деца. Майка на Кай Тръмп.

Въпреки че Кай е прекарала живота си под прожекторите, тя стана световно популярна с речта си през юли 2024 г. на Републиканската национална конференция. Тогава разказа за Доналд Тръмп не като политик, а като за дядо Доналд.

"За мен той е просто нормален дядо. Кай (най-вляво) със Спенсър, Клои и Тристан (отляво надясно), отзад са баща й Доналд и брат й Доналд III СНИМКА: Инстаграм/donaldjtrumpjr

Дава ни сладко и газирано, когато родителите ни не гледат

Разпитва ни за училище, а когато имам постижения, той ги принтира и се хвали на приятелите си", разказа тогава младата наследничка на Тръмп със спокоен и уверен тон, присъщ за представителите на фамилията.

Кай започва да развива социалните си мрежи по това време, като там продължава образа си на политически неангажирана и по-скоро показва преживявания от живота си като ученичка и спортист. В инстаграм и ТикТок дори се подвизава като kaitrumpgolfer.

В ТикТок съдържанието е типично за инфлуенсър на нейната възраст - показва гримове, дрехи, кратки влогове от деня си. Но пък кой друг може да направи видео като "гримирайте се с мен в Белия дом" и "купих кола за рождения ден на най-добрата ми приятелка".

За рождения ден на дядо си споделя галерия с техни снимки на фона на очарователна музика. Общата страст и на двама им е голфът. Кай се занимава със спорта от ранна детска възраст, а през 2024 г. е поканена да се присъедини към университетския отбор в Маями. Тази седмица Кай получи покана да участва в турнира АНИКА, организиран от Професионалната голф асоциация за жени (LPGA). Това е първото участие в турнир от този калибър. Тя го определи като "сбъдната мечта" въпреки критиките отвъд океана, че е поканена единствено заради фамилията си.

"С дядо ми често играем голф заедно и винаги,

когато играе срещу мен, се опитва да ме срине психически

Всеки път се изненадва, когато не може, и тогава му напомням, че аз също съм Тръмп", разказва внучката.

Един от най-популярните клипове в ютюб е "Играя голф с президента Доналд Тръмп (дядо ми)" и има 3,6 млн. показвания. Кай споделя, че през годините е научила много от него не само за голфа, но и за живота. Във видеото двамата си разменят взаимни хвалби за това кой е по-добрият на терена, а в уводната част президентът дори иска инфлуенсърски съвети от внучка си. Ванеса Тръмп с дъщеря си Кай СНИМКА:Инстаграм/vanessatrump Кай Тръмп изнася реч на Републиканската национална конвенция през 2024 г. Кадър: Ютуб/ PBS NewsHour Кай и дядо Доналд обичат да играят голф заедно СНИМКА: Инстаграм/kaitrumpgolfer

Мислиш ли, че това представяне беше достатъчно добро, пита я той.

Да, звучеше много естествено, отговаря му Кай.

В клипа Кай и дядо са в голф количка, шофирана от Доналд, а отзад небрежно ги следват от Сикрет сървис. По пътя президентът поздравява учтиво охранителите си, а Кай го пита дали на тях им е позволено да му отговарят.

Не отговарят. Трябва да са съсредоточени върху това, което правят, да ни пазят, обяснява президентът.

После Доналд я разпитва за камерите, които използва, за да заснема видеата си.

Във видеото Кай припомня на дядо си двата опита за покушение, на което Тръмп отговаря със смях: "Имах няколко опасни ситуации, това е вярно, скъпа".

После тя му задава въпроси за любимия му голф играч, на което той мигновено отговаря - Тайгър Уудс, Джак Никлаус и Гари Плейър. Кай пита и за най-младия си чичо - Барън Тръмп, който е само с година по-голям от нея и вече следва в университет.

Той е добро момче. Много те обича, винаги казва да ти изпратя поздрави, отговаря Доналд. Барън е най-малкото дете на американския президент от брака му с Мелания Тръмп.

В един момент Кай пита дядо си дали още има мечти, които не е сбъднал.

Започвам да се чувствам като на телевизионно интервю, скъпа, шегува се Тръмп, но после отговаря: Да станеш президент, е мечта, нали така? Сега мечтая да бъда чудесен президент.

Съдържанието на Кай с президента, изглежда, се харесва на последователите , които засипват едночасовото голф видео с коментари.

"Готино е да видиш президента просто като дядо", "Доста е лудо как президентът на САЩ просто се появява във видео в ютюб", "Представяте ли си колко много голф колички с хора от Сикрет сървис ги следват?" и "Никой досега не е хуманизирал световен лидер толкова добре, колкото това момиче" са само част от коментарите под видеото. Кай с дядо си Доналд Тръмп СНИМКА: Инстаграм/kaitrumpgolfer Доналд Тръмп с внучка си Кай, към която се обръща със "скъпа" СНИМКА: Инстаграм/kaitrumpgolfer Младата Кай е запалена по голфа като дядо си СНИМКА: Инстаграм/kaitrumpgolfer

От социалните мрежи става ясно, че Кай живее във Флорида, но често пътува до Вашингтон, за да види прочутия си дядо. Последното посещение на Белия дом описва в 30-минутен влог в ютуб.

Отива на гости на дядо, за да заснеме реклама за новата си колекция от дрехи,

която пуска.

Тийнейджърката започна видеото си у дома в Юпитер, Флорида, където майка и баща притежават къщи близо до курорта Мар-a-Лaгo на Тръмп. За Вашингтон Кай пътува с по-малкия си брат Спенсър с обикновен полет, а в столицата били посрещнати от Сикрет сървис, които са ги откарали до Белия дом.

Там Кай показва на последователите си гледката към Вашингтонския монумент от най-горния балкон на Белия дом с думите: "Вижте колко е красиво".

След което се оттегли в банята, за да се подготви за фотосесията за бранда си. Споделя, че е много изморена и двамата с брат хапват храна, приготвена от готвач в Белия дом.

Докато търси най-добрите места за фотосесията, внучката на Тръмп разказва: "Аз и Барън играехме футбол на тази морава и канехме тайните служби да се включат, като се опитвахме да им подаваме топката. Те не можеха да ни я върнат, но ние се опитвахме да ги включим".