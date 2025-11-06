Роналдо има над 40 коли за 22 млн. паунда, вече не им помни точната бройка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кристиано Роналдо е загубил бройката на колите, които притежава в колекцията си от 22 милиона паунда.

Роналдо добави Bugatti Tourbillon за 3,2 милиона паунда към гаража си, след като наскоро бе обявена за първия милиардер във футбола. В ново интервю пред Пиърс Морган той признава, че дори той не знае точно колко суперколи е паркирал в гаража си в Саудитска Арабия.

Пиърс Морган интервюира Кристиано Роналдо в предаването "Piers Morgan Uncensored" в неговата къща в Саудитска Арабия, пише "Сън".

"Честно казано, загубих бройката. Ако трябваше да заложа, бих казал 40 или 41. Обичам Бугатитата, те са различни зверове.", казва Кристиано.

Новият Bugatti Tourbillon е най-новото допълнение към това, което се превърна в една от най-ценните колекции от частни автомобили в света.

Роналдо казва, че е купил автомобила за 3,2 милиона паунда „като инвестиция", въпреки че е малко вероятно някога да се наложи да се тревожи за парите от контрола.

Това означава, че колекцията му от автомобили, която беше оценена на около 19 милиона паунда миналата година, сега е скочила до 22 милиона паунда.

Страстта на Роналдо към бързите коли започва, когато се присъединява към "Манчестър Юнайтед" като тийнейджърска сензация от Мадейра.

Първата му голяма покупка е Porsche Cayenne за 67 500 паунда, далеч от машините за милиони паунди, които притежава днес.

Оттогава е забелязван зад волана на всичко - от Ferrari до Lamborghini, с няколко Audi-та, добавени благодарение на стария му клуб "Реал" по спонсорски договор.

Бялата версия на Ferrari F12 на Роналдо струва 240 000 паунда и има максимална скорост от 211 мили в час

По време на престоя си в Испания той кара Audi RS5, R8 и S8, преди да се подобри отново, когато се присъедини към "Ювентус" през 2018 г.

Тогава петкратният носител на „Златната топка" похарчи 8,5 милиона паунда за лимитирана серия Bugatti Centodieci, една от само десетте в света, способна да достигне максимална скорост от 236 мили в час.

Роналдо, който признава, че Bugatti е любимата му марка, притежава също Chiron за 2 милиона паунда, Veyron за 1,5 милиона паунда и няколко Ferrari-та, включително Monza за 1,4 милиона паунда и Daytona SP3 за 2 милиона паунда.

Неговите McLaren Senna (750 000 паунда), Lamborghini Aventador (270 000 паунда), Bentley Flying Spur (250 000 паунда) и Ferrari 599 GTO (500 000 паунда) са само няколко от другите мощни машини, които заемат място в неговия специално построен гараж.

Той дори има Mercedes G-Wagon Brabus на стойност 600 000 паунда, подарък от партньорката му Джорджина Родригес, и три Rolls Royce-а.

Cullinan (300 000 паунда), Phantom Drophead Coupe (500 000 паунда) и Dawn (500 000 паунда), които Джорджина му купи за 36-ия му рожден ден, съставляват колекцията.

Роналдо също така е привързан към няколко „по-евтини" возила, включително Chevrolet Camaro на стойност 40 000 паунда за семейни излети, плюс Bentley Continental GT, Mercedes AMG GLE 63 и черен Mercedes-Benz S65 AMG.

Въпреки любовта си към лукса коли, Роналдо казва, че рядко шофира в Саудитска Арабия заради трафика.