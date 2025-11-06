ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Студенти от НАТФИЗ почистиха Алея на славата

Лили Първанова

[email protected]

Младите хора изчистиха от листата гробовете Снимка: САБ

„Да почистим паметта за българския театър" вече е традиция.

Инициативата „Да почистим паметта за българския театър", организирана от Съюз на артистите в България и НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" в сътрудничество със Столична община, е много повече от доброволческа акция. Тя е първи истински урок по уважение – към корена, към традицията, към онези, които са превърнали театъра в съдба.

Студът не ги изплаши Снимка: САБ
Зам.-ректорът по художествено-творческата дейност проф. Пенко Господинов и колеги от Съюза на артистите в България приветстваха студентите, които в рамките на два часа разчистиха гробните места в старата алея на творците.

В Алея на славата почиват хората на изкуството Снимка: СБА
Там почиват легендарни имена – Апостол Карамитев, Маргарита Дупаринова, Стоянка Мутафова, Григор Вачков, Спас Джонев, Константин Кисимов, Панчо Владигеров, Невена Коканова, Кръстьо Сарафов и още много бележити артисти.

Младите хора изчистиха от листата гробовете Снимка: САБ
