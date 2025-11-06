Ирен Кривошиева излага лични вещи и фотоси за шест години от кончината на Стефан Данаилов

Актрисата Ирен Кривошиева прави изложба с лични предмети и фотоси на покойния Стефан Данаилов. Събитието е на шестата годишнина от кончината на покойния Мастър - 27 ноември.

На него ще се излъчи и филма "Поема", в който актьора е участвал, но не е показван на обществеността.

С единствения наследник на Стефан Данаилов - синът й Владимир Снимка: Архив

"Той заслужава да не бъде забравен и аз реших, заедно с моята приятелка Ефемия Фард да направим всичко това в негово име. Събитието е в галерия "Дженифер Артемис" от 19,00 часа с вход свободен.

"От ваше име искам да поканя всички негови ученици, съмишленици, роднини, хора, които обичаха Стефан, да отбележим шест години от кончината му и да покажем, че има памет за него, че не е забравен от близките си - от мен и неговия наследник Владимир Данаилов", казва Ирен.

В инициативата дейно участие взима бизнесдамата Ефемия Фард.

"Двете минахме през ада, за да осигурим този филм. Имахме големи перипети с наследниците на авторите на лентата. Те се съгласиха да бъде излъчен, но пък от "Мюзикаутор" се започнаха мъките. Странно е, че когато стане дума за името на Стефан, всички уж са съгласни бързо да стават нещата, а то се получава като в онази поговорка: "Царят дава, пъдарят - не", смее се Кривошиева.

"Поема" е български игрален филм, драма от 1985 година на режисьора Стефан Димитров, по сценарий на Александър Томов. Оператор е Жоро Неделков. Музиката във филма е композирана от Георги Генков.

Емоционалният проект на актрисата освен лентата, включва и много лични вещи на проф. Данаилов - не само негови костюми, но и чаши, различни награди, любими фотоси от миналото и с учениците му и т.н.

Изложбата ще включва и голямо "Родословно дърво на учениците", което включва подписите на всички студенти от първия до последния му курс. "На него те са се подписали под имената си, а Стефан много си го тачеше това дърво", казва Ирен.

От своя страна актрисата, която тази година обра всички награди с филма "Не затваряй очи", ще изложи и свои картини, които е рисувала и по времето, докато Стефан Данаилов е бил жив, и след това.

"Основно това са икони, аз много обичам да рисувам", казва Ирен, осветлявайки и друг свой талант.

Като майка на единственият наследник на Мастъра - Владимир Данаилов, Кривошиева коментира със сина си всичко, което прави в името на баща му.

"Той толкова се зарадва, когато му казах първоначалната си идея, беше очарован. Най-после, толкова отдавна искаш да направиш нещо за баща ми. Радвам се, мамо", споделил Влади.

Идеята и на двамата е всяка година да има някакво събитие, с което да отбелязват изключителния принос на Стефан Данаилов към изкуството и културата ни.

"Така ще върнем духа му и ще покажем, че не е забравен, а той беше много голям", казва Ирен.

Отделно от събитията, които прави актрисата, тя не се е отказала и от паметника, който иска да направи в градинката пред Народния театър.

"Бях застопорила малко инициативата, но сега ще я продължим. Помага ми много Антон Хекимян. Събрах подписи, които ми бяха нужни за всичко това и вървим напред. Сега в петък ще имам среща с Хекимян, за да се случват нещата. Владимир вече одобри паметника и тази инициатива ще се осъществи", казва спътничката на Стефан Данаилов.