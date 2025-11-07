Знае ли Дони езика на младите? За него криндж са пилешки филенца, а за тях – неловко

Какво е криндж, бейсик, флекс? На тези трудни въпроси трябваше да отговори Дони, за да провери знае ли езика на младите. Буквално като на изпит, той е седнал на стол, а няколко малчугани го препитват дали е наясно с жаргона, който използват подрастващите.

Дони, днес ще проверим колко добре познаваш езика на младите - го пита момченце във видео в социалните мрежи. Идеално го знам- отговаря категорично музикантът. Но още на първия въпрос се излага. “Какво значи криндж?” Пилешки филенца, отговаря Дони. Телешки? Карначета? - опитва все още той, но без успех. В езика на тийнейджърите значи нещо, което е неловко, срамно или неприятно, предизвиквайки чувство на неудобство у наблюдаващия.

“Знаеш ли какво означава бейсик?”, го пита друго дете, но той пак не уцелва правилния отговор. Според него значи базисно, но младите го използват като нещо или някой, който не е оригинален. “Еее, това вече твърдо го знам”, казва Дони на въпроса какво е флекс. “Това е нещо, с което се режат други неща”, е отговорът му, но в жаргона, разбира се, не се ползва по този начин. Означава някой, който се прави на по-добър от другите.

И докато Дони е на изпит, излезе последния му музикален албум, който издава заедно с Момчил. Той е “скрит” в книгата “Крилата на принца, или момчето, което изгуби своята стая”. На всяка страница има QR кодове, които са свързани с песни.

“Това е книга и музикален албум в едно. Една мъдра и чудновата приказка за порастването, разказана в съпровод на симфоничен оркестър и незабравимите хитове на Дони и Момчил”, обясняват издателите.

