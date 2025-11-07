Подкаст: В последния момент Ева Веселинова се отказала от НАТФИЗ и записала журналистика

Преди да избере журналистиката, Ева Веселинова мечтаела да бъде актриса. Като дете си представяла сцената, прожекторите и ролите, които ще изиграе. В гимназията работи упорито, за да кандидатства в НАТФИЗ, но в последния момент се отказва – не защото губи желание, а заради липсата на средства.

“Бях в хуманитарна гимназия, нямаше време да се подготвям за изпити, затова реших да избера хуманитарен профил. Помислих си кое е най-близо до мен и – хоп, журналистиката! От малка съм човек, който не спира да говори и да задава въпроси”, разказва с усмивка Ева Веселинова в подкаста “24 часа от живота”.

В началото не е имала амбицията да стои пред камера. “Бях много срамежлива, колкото и да не ми личи”, признава тя. Затова в първите години работи в онлайн медия, където едновременно развива уменията си на журналист и на маркетинг експерт. По-късно става главен редактор на новините в тв “Евроком”, а след това и редактор в новинарската тв “Европа”. “Това, което не ми харесваше в новините, беше цялата трагедия и драма, на която залагаме в България. Само лошата новина е новина, а това ме натъжава и изобщо не кореспондира с начина, по който живея”, казва Веселинова.

Така попада в екипа на “Господари на ефира”, а по-късно става панелист при Гала в “На кафе”. Днес вече има свое онлайн предаване – “Извън Райската градина с Ева”, в което представя теми и гости, близки до нейните интереси и ценности.

Защо майчинството е най-трудното нещо, което ѝ се е случвало в живота, какъв играч трябва да си, за да оцелееш в “Traitors: Игра на предатели” и още интересни истории от Ева Веселинова – слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast.