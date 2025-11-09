Княз Кубрат – докторът, който прави най-вкусната паеля в царската фамилия

Третият син на цар Симеон навърши 60 г., 2/3 от които живее щастливо с артистичната Карла

Той е в топ 20 на хирурзите в Испания, но е безспорният номер 1 като майстор на паелята във фамилията Сакскобургготски. На 5 ноември княз Кубрат Панагюрски навърши 60 години.

За живота на третия син на цар Симеон II и доня Маргарита извън лекарския кабинет и операционната зала се знае малко. И това не е случайно - д-р Кубрат Сакскобургготски е един от най-търсените специалисти по обща и храносмилателна хирургия в Испания. Медицината е негова страст от дете. “Чисто призвание. В семейството ми няма лекари. Когато бях на 9 г., поисках старомодна аптечка за рождения си ден, с меркурохром, марля и пинсети, за да лекувам околните... тези, които се осмеляват!”, разказва докторът пред испанското издание OK Diario.

Княз Кубрат - д-р Сакскобургготски е в топ 20 на хирурзите в Испания.

Д-р Сакскобургготски има забележителна кариера, а пациентите го хвалят за изключителните му грижи, професионализъм, отдаденост и достъпност. И макар в лично качество да не е активен в социалните мрежи, често записва видеа на здравни теми в ютюб - информираността на пациентите му е важен момент от работата му. Опитва се да направи медицината по-разбираема и достъпна, като винаги слага акцент и на нуждата от профилактика. Работи повече от 12 часа на ден и много често стои до малките часове, за да отговори на въпросите на свои пациенти. Графикът за прегледите му е достъпен в интернет.

Семейството на цар Симеон и царица Маргарита малко след раждането на най-малката - Калина. СНИМКА: KINGSIMEON.BG

Кубрат е роден в Мадрид, където в онези години живеят Симеон и семейството му, след като царят е пратен в изгнание от комунистическия режим в България. Младият княз завършва медицина и хирургически науки в Университета на Навара с най-високи отличия. През 1991 г. се класира на 749-о място от 25 000 кандидати на медицинския изпит MIR (Medical Residency Exam). След това специализира обща и храносмилателна хирургия в Мадрид и има следдипломна квалификация по проктология в един от водещите центрове по специалността в Лондон. Проктологията се занимава с диагностиката и лечението на заболявания на дебелото черво и ректума.

Княз Кубрат като млад СНИМКА: ИНСТАГРАМ НА КАРЛА РОЙО-ВИЛЯНОВА

Работил е в няколко болници в Мадрид, бил е и шеф на отделения. В момента е в университетската болница “Рубер Хуан Браво”. Пионер е в използването на CO2 лазери и извършва близо 1000 хирургични процедури годишно.

И тъй като живее в къща в Мадрид, когато не е в лекарския кабинет, князът

обича да е в градината си, където отглежда зеленчуци,

да готви или да кара колело в планината. И разбира се, да е със семейството си.

Почти 40 г. княз Кубрат щастливо споделя живота си с артистичната и цветна Карла Ройо-Вилянова - юрист по образование, но дизайнер и пътешественик по душа, ценител на изкуството и всичко красиво. Бизнесдама, писателка с няколко издадени книги за здраве и красота, сътрудник в лайфстайл издания, блогър, който обича да изследва нови места и да се наслаждава на кухнята там.

Карла е влюбена в България - много рекламира страната ни, често води тук приятели. През 2003 г. стартира марка за натурална козметика с българска роза, но се наложи да затвори при локдауна в пандемията.

На 2 юли 1993 г. Кубрат и Карла се венчават в кралския манастир “Въплъщение” в Мадрид. СНИМКА: KINGSIMEON.BG

Два пъти са се женили Кубрат и Карла

Запознават се, когато тя е на 16, а той на 19 г. Любовта им пламва по време на уикенд с приятели в къщата на царското семейство край язовира “Сан Хуан”. Шест години по-късно - на 2 юли 1993 г., се венчават в кралския манастир “Въплъщение” в Мадрид. На сватбата им е и

настоящият испански крал Фелипе, който е приятел и с двамата

- с Карла от университета, където заедно учат право, а с Кубрат покрай бащите им - бившият крал Хуан-Карлос и цар Симеон са много близки.

След още 30 г. - през 2023 г., Кубрат и Карла се врекоха повторно един на друг в тесен кръг в двора на семейния им дом. В романтично признание в инстаграм след това тя казва, че би се омъжила за него хиляди пъти: “Обичам те безкрайно, възхищавам ти се за толкова много неща.”

През 2023 г. Кубрат и Карла се врекоха повторно един на друг в тесен кръг в двора на семейния им дом. СНИМКА: ИНСТАГРАМ НА КАРЛА РОЙО-ВИЛЯНОВА

Имат трима синове. По-големите - Мирко и Лукас, вървят по стъпките на баща си в медицината. Първият е специалист по обща и храносмилателна хирургия, а вторият избра психиатрията. Единствено най-малкият се “цепи” - Тирсо е инженер по телекомуникации и работи за голяма консултантска фирма.

Карла е предала любовта си към България и на децата. Семейството често прекарва част от ваканциите си у нас. Тараторът е любимата им лятна супа. А от испанската кухня фаворит им е паелята, ако е приготвена лично от княз Кубрат. Това е и традиционното им ястие в неделя, когато голямото семейство се събира около масата за обяд.