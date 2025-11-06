Доайенът на русенската скулптура Георги Радулов показа в рисунки творчески дневник

"Рисунката е базата на всяка скулптура." С тези думи Никола Терзиев – Желязото се обръща към десетокласника Георги Радулов, който занесъл в ателието му кошница с изработени от тебешир цветя. Оттогава Радулов – днес признат доайен на русенската скулптурна школа – събира хиляди рисунки, които са начало или предчувствие за бъдеща скулптура или малка пластика. Творецът, който кара своята 90-а годишнина, представя част от тях в нова самостоятелна изложба.

Експозицията беше открита тази вечер в Художествената галерия. Изложените творби обхващат всички периоди от развитието на автора, като най-ранната рисунка датира от началото на 60-те години на XX век, когато Радулов е студент на проф. Любомир Далчев в Художествената академия в София. Силуетът на голо женско тяло, изпълнен с молив, е създаден именно в ателието на Далчев. Години по-късно русенецът става част от екипа, работил по изработката на фонтана на площад „Александър Батенберг".

На събитието присъства Цветослав Димитров – директор на дирекция „Образование и култура" в Община Русе. Той поднесе поздравителен адрес от името на кмета Пенчо Милков и сподели, че в рисунките и пластиките на Радулов открива душата на истинския творец – човек, който не се страхува да изследва формата, линията и емоцията; който търси и намира красотата в детайла и смисъла в цялото. „Искам да благодаря на господин Радулов за таланта, труда и смелостта да сподели творчеството си с нас. Благодаря и на всички вас, които сте тук, защото вашето присъствие показва, че културата и изкуството са живи и важни за нашата общност", посочи Димитров.

Директорът на галерията, Еслица Попова, определи изложбата като неочаквано интимна, лека и ефирна. „Тя стои като физически контрапункт на мащабните скулптури на твореца и представлява квинтесенция на неговата душа. Рисунката е директната мисъл на автора, затова някои творби на Радулов са истинска поезия. Това е ретроспекция на различните му творчески периоди. За всички нас той е началото на русенската скулптурна школа, чиито съвременни представители са Зюхтю Калит и Неджми Мурат. Някои от неговите рисунки и скици се представят за първи път пред публика", коментира Попова.

Авторът е подредил около 40 рисунки, изпълнени с молив, акварел, перо, флумастер и други техники, както и близо 15 скулптури. "На моите вече 90 години осъзнавам, че рисунката завинаги остава нещо лично и интимно, а мащабните ми творби принадлежат на хората", сподели Радулов при откриването на експозицията. Тя може да бъде разгледана до 31 декември.