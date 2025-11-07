Робърт де Ниро в Рим: първо получи Капитолийската вълчица, после откри свой хотел

Робърт де Ниро получи Капитолийската вълчица - най-високото отличие, което Вечният град присъжда на личности с изключителен принос към световната култура и изкуство.

Церемонията, състояла се в присъствието на кмета Роберто Гуалтиери и младото жури на фестивала „Алис в града", се превърна в истински празник на киното. Гуалтиери нарече Де Ниро „артист с необикновен талант, способен да прекосява епохи и жанрове" и добави: „Да му връчим Капитолийската вълчица означава да му благодарим за връзката му с Рим - столицата на киното, която винаги ще го приема като свой син."

Самият Де Ниро, трогнат и усмихнат, отвърна с думи, които изразиха цялата му обич и признателност към италианската столица: „Рим не е просто град -той е живо произведение на изкуството. Всяка улица, всеки камък и всяко ястие разказват история. Да бъда почетен тук, в място, дало толкова много на културата и киното, е изключителна чест."

Денят на наградата съвпадна с откриването на първия Nobu Hotel & Restaurant в Италия на актьора. Проектът е част от империята заведения, създадена още през 1994 г. от Робърт де Ниро, японския шеф Нобу Мацухиса и предприемача Меир Тепер. Това е луксозната марка, която съчетава японска изисканост и перуанска екзотика и включва над 57 ресторанта, 46 хотела и 20 резиденции по света.

Новият „Нобу" в Рим се намира на прочутата Виа Венето 155, в сградата на някогашния легендарен Гранд Хотел от XIX век. След реновация на стойност 135 млн. долара мястото е превърнато в изискано пространство, където минимализмът на Токио среща вечната елегантност на Рим. Шест етажа, 117 стаи и апартаменти, тераса с бар и спа център се съчетват хармонично с ресторанта „Нобу", където главна роля играе прочутото ястие от черна треска в мисо сос.

Цената на стандартна двойна стая е 995 евро на вечер, делукс апартамент с мраморна баня от Карара струва над 1000 евро, а за перлата в короната Sakura Suite с гледка към Виа Венето трябва да платите 2239 евро на нощ.