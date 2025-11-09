ТЕСТ: Приемате ли се такива, каквито сте?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Когато направите някаква грешка, дори и маловажна, вие:

А) Силно се самообвинявате и мислите дълго за нея и последствията.

Б) Признавате си я, но се опитвате да я поправите възможно най-скоро.

В) Приемате, че всички грешат, и продължавате напред.

2. Как реагирате на комплимент, насочен към вас?

А) Отхвърляте го, защото не вярвате, че е искрен.

Б) Радвате се на казаното, но вътрешно се съмнявате.

В) Давате искрени благодарности и го приемате спокойно.

3. Когато се сравнявате с другите около вас, вие:

А) Почти винаги се чувствате по-зле, отколкото трябва.

Б) Понякога се сравнявате с техните постижения, но се опитвате да не прекалявате.

В) Рядко си го позволявате - знаете, че всеки има свой път.

4. Какво мислите, когато погледнете себе си в огледалото?

А) Виждате предимно недостатъците си.

Б) Забелязвате и хубавото, и не толкова хубавото.

В) Харесвате се такива, каквито сте.

5. Ако не успеете в нещо важно за вас, вие:

А) Смятате, че не сте достатъчно добри във въпросната сфера.

Б) Мислите върху това какво можете да подобрите в себе си.

В) Приемате провала като урок.

6. Как реагирате, когато видите човек, видимо по-успешен от вас?

А) Чувствате завист и несигурност.

Б) Малко ви наранява егото, но го виждате като форма на мотивация.

В) Радвате се за него и вярвате, че и вашето време ще дойде.

7. Колко често мислите, че не заслужавате щастие или успех?

А) Често.

Б) Понякога.

В) Рядко или никога.

8. Когато се чувствате зле, вие:

А) Критикувате себе си затова, че сте “слаби”.

Б) Опитвате се да се успокоите сами.

В) Позволявате си да изпитвате този вид емоции без вина.

9. Когато ви хвалят за ваше постижение или успех, си мислите:

А) “Ако знаеха какво трябваше да направя, нямаше да ме хвалят”.

Б) “Не съм чак толкова добър/ра, но благодаря”.

В) “Да, наистина се старая - и това си заслужава признание”.

10. Колко често се упреквате за неща, които не зависят от вас?

А) Почти винаги.

Б) Понякога.

В) Почти никога.

11. Как се чувствате в собствената си кожа?

А) Не се харесвате.

Б) Имате колебания за себе си и качествата си, но не ви тежат особено на съзнанието.

В) Чувствате се комфортно и уверено.

12. Ако ви предложат нова възможност, вие:

А) Мислите, че не сте готови за изследването на нови хоризонти.

Б) Колебаете се, но опитвате.

В) Приемате с хъс и увереност.

13. Ако приятел ви помоли за подкрепа, вие:

А) Давате я, но се чувствате по-малко способни от него/нея.

Б) Помагате, но си мислите дали сте достатъчно полезни.

В) Помагате уверено, без да се сравнявате с него/нея.

14. Когато някой ви обиди, вие:

А) Веднага го приемате лично.

Б) Замисляте се, но не го задържате в себе си твърде дълго.

В) Оставяте думите да отминат.

15. Как се чувствате, когато мислите за себе си като личност?

А) Несигурни и недоволни.

Б) Умерено критични, но осъзнати.

В) Приемащи и уверени.

Снимка: Пиксабей

Най-много отговори А:

Вие трудно приемате собствените си грешки и несъвършенств и често подценявате качествата си. Вероятно си поставяте високи изисквания и си давате любов и внимание само при вече постигнати успехи. Това ви изтощава и пречи да се радвате на постиженията си, на личностния си растеж. Нужно е да се научите да бъдете по-състрадателни към себе си - така, както бихте били към близък човек. Самоприемането не означава да се отказвате от развитие, а да се уважавате по пътя към него.

Най-много отговори Б:

Понякога сте уверени, понякога се съмнявате във възможностите си и това, което сте - нормално е. Умеете да признавате грешките си и да се учите от тях, но все още ви липсва малко мекота към вас самите. Когато се научите да се оценявате не само по постигнатите резултати, а и по положените усилия, ще се почувствате по-спокойни и стабилни. Вие сте по-близо до самоприемането, отколкото си мислите.

Най-много отговори В:

Вие имате зряло отношение към себе си - знаете, че сте човек с достойнства, но и несъвършенства, Но важното е, че не се наказвате за това. Гледате на живота като на процес на обучение, а не на състезание. Това ви дава вътрешна свобода и увереност. Единственото, за което трябва да внимавате, е да не се превърне спокойствието ви в самодоволство - продължавайте да растете, без да губите самоуважението си.

Как да уважаваме себе си?

Да уважаваш себе си означава да признаеш, че си ценен такъв, какъвто си - дори когато не си перфектен. В свят, който непрекъснато ни сравнява с другите, това не е лесно. Самоуважението не се гради с външно одобрение, а с вътрешна яснота и грижа. Ето три съвета за това как да започнете да изграждате тази здрава връзка със себе си:

1. Спрете да се сравнявате с останалите.

Всеки човек върви по свой собствен път и има различна скорост на развитие. Когато се сравнявате с другите, губите връзка със собствения си напредък. Вместо това, сравнявайте се с човека, който сте били вчера. Радвайте се дори на малките крачки - те са доказателство, че се движите напред и нагоре.

2. Позволете си да казвате "не".

Уважението към себе си започва там, където спирате да се съгласявате с всичко. Когато отказвате нещо, което ви наранява или изтощава, вие не сте груби - просто поставяте нужни граници.

3. Разпознавайте успехите си.

Хората често подценяват това, което вече са постигнали. Записвайте си малките победи - усмивка в труден ден, справянето с нещо, което сте отлагали, или просто това, че сте продължили напред.