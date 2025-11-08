Защо на Софи Маринова скандалите не се лепят и всички я обичат

С четири поредни концерта в зала "Арена 8888 София" ще отпразнува половин век живот и три десетилетия на сцената

На 5 декември тази година Софи Маринова ще отпразнува своя 50-годишен юбилей. И то не с един, не с два, а с цели четири последователни концерта в зала “Арена 8888 София” – постижение, с което малко от звездите на българската сцена могат да се похвалят.

“Благодаря ви, че изкупихте за рекордно кратък срок три поредни арени и 36 хиляди души избраха да празнуваме заедно – нещо, за което всяко пораснало момиче като мен може само да мечтае. Днес мечтите стават реалност. Благодарение на вас аз, малкото ромско дете, извървях дългия път от прашните улици до голямата сцена и сега съм вашата Софи Маринова. Не вярвах, че е възможно и че ще ми се случи точно на мен, но ето че ще го кажа: специално за всички вас, които не успяхте да си закупите билети, и поради огромния интерес обявяваме 4-а извънредна последна дата!”, написа изпълнителката в профилите си в социалните мрежи.

Тя несъмнено е сред иконите на българската сцена, но нейният път започва далеч от прожекторите. Детството ѝ не е пълно с охолство, но в семейството ѝ има нещо, което не се купува с пари – топлина, смях и много песни.

Желанието един ден да държи микрофон на голяма сцена е толкова силно, че като малка дори прави “заклинания”, за да се сбъдне мечтата ѝ. Изпълнява малък ритуал, в който поставя мигли между пръстите си и си пожелава да бъде точно тази успешна изпълнителка, която е днес. Сега си припомня с умиление за тези времена и в свои медийни изяви често разказва през смях за успеха на “магията”.

Още на две годинки започва да пее и танцува. Първите ѝ стъпки в музиката идват с помощта на нейната майка, която ѝ дава началната подготовка в пеенето и танците. В Етрополе, където израства, Софи е отлична ученичка чак до десети клас. Именно тогава музиканти от местен оркестър, впечатлени от красивия ѝ глас, молят родителите ѝ да я пуснат да стане певица в тяхната група.

Баща ѝ обаче се противопоставя, защото ѝ остава само една година до завършване на училище. Майка ѝ я подкрепя, тъй като самата тя е прекъснала с пеенето, когато се е омъжила. Така 17-годишната Софи започва да се изявява по сватби и кръщенета.

В репертоара ѝ още оттогава влизат хитове на Драгана Миркович, Майкъл Джексън, Уитни Хюстън, но също и традиционни ромски песни. Нейният учител по музика г-н Дойнов първи разпознава таланта ѝ и я насърчава.

Софи учи до VIII клас в строителен техникум. Тя е единственото момиче в класа. По-късно се прехвърля в училище за шев и кройка, където прекарва още две години. В училище винаги участва в театрални пиеси – играе Снежанка или други приказни героини, като съчетава актьорски и музикален талант.

“Другарят Дойнов”, както тогава го наричали, често я кара да дава тон за песен и я хвали, че изпълнението звучи много близо до оригинала. Още тогава ѝ казва, че един ден ще стане голяма певица. И предсказанието му се сбъдва! Двамата се срещат отново години по-късно, а той припомня на някогашната си ученичка своите думи, като казва, че се гордее, че ѝ е преподавал музика.

Като тийнейджърка Софи започва да печели първи награди по фестивали. На 17 години заедно със своя оркестър участва във фестивал по ромско надсвирване в село Осиковица и

печели с песента “Очите ми много плачат”, изпята на цигански

Точно там среща и първата си голяма любов – Петър, от когото по-късно ще има син Лоренцо. Тогава той е барабанист на конкурентния оркестър “Орхидеи”. Те печелят при оркестрите, а Софи – като певица. Още в онзи момент журито, оглавено от Анжело Маликов, остава впечатлено от нейното емоционално изпълнение на високо ниво.

След Осиковица идва нов триумф. Класира се на първо място на фестивал в Стара Загора с хитовете “Стари рани” и “Слънчице мое”. И тогава идва поканата за голямата сцена.

Шефът на музикална компания “Ара” Ненчо Касъмов чува Софи да пее в ресторант “Герена”, където тя работи с оркестър “Супер Експрес”. Впечатлен от нейния глас, ѝ предлага да се присъедини към компанията. Маринова се изненадва и го пита как е усетил потенциала ѝ. “Като видях как ти шарят очичките”, отговаря той.

Скоро след това изгряващата звезда записва първия си албум със “Супер Експрес” – “Стари рани”, който според много продуценти се превръща в един от най-продаваните албуми в България. Следват самостоятелните проекти “Единствен мой” и “Моят сън”. По-късно заедно с оркестъра ѝ записват още един албум с ромски песни – “Песни от сърце”, а сред соловите ѝ хитове от онова време са “Студен пламък”, “Нежна е нощта” и “Осъдена любов”.

След успехите с “Ара” Софи започва работа с продуцента Крум Крумов и компанията “Съни мюзик”. Там издава албума “5 октави любов”, чието име не е никак случайно. Гласът на певицата

обхваща 5 октави, което е изключителна рядкост

в света на музиката. И точно това я прави толкова специална. Шепа световни изпълнители могат да се похвалят с такава природна даденост. Такъв глас позволява да се изпълняват както дълбоки, топли балади, така и мощни, високи пасажи с лекота.

В богатата ѝ колекция стоят отличия за принос към музиката, най-слушана песен, откривател на нови таланти, както и първо място на “Златният мустанг” и първо място на международния фестивал “Ерато” с песента “Моят сън”, където се състезава с изпълнители от Гърция, Сърбия и други държави.

През 2012 г. сбъдва една от големите си мечти, когато представя България на “Евровизия” с песента Love Unlimited. Парчето звучи на няколко езика, защото, както самата тя казва, “любовта няма нужда от превод”. Макар да не стига до финала, това участие остава едно от най-запомнящите се в историята на конкурса.

Софи Моринова е близка приятелка с Тони Стораро.

Освен като самостоятелен артист Софи Маринова е известна и със своите дуети. Най-знакови сред тях са песните ѝ със Слави Трифонов и Устата. Дуетът ѝ с Азис също се нарежда сред вечните попфолк балади.

Любопитно е, че в свят, в който публиката често е безмилостна към своите идоли и не прощава дори дребни отклонения от обществените представи за “нормално”, Софи прави изключение. През годините името ѝ е било свързвано с различни лични истории, включително и с широко обсъжданата ѝ връзка с доведения ѝ син Дачо, който е син на нейния първи мъж Петър от други отношения. Това е тема, която за друг би могла да се превърне в тежко петно в публичния образ. При нея обаче не се случва така.

След години съдбата я среща и с друга бурна любов – тази с Тодор Давидов – Гринго. Връзката им е като песен на Софи, или иначе казано - силна, емоционална и на моменти дори драматична. От него забременява, но губи бебето. Появяват се и слухове за домашно насилие, които по-късно сама потвърждава в телевизионно интервю, признавайки, че ръката ѝ е била счупена по време на кавга. Въпреки всичко двамата се женят, но бракът трае едва пет месеца.

В свои интервюта неведнъж е казвала, че сцената е нейният живот и съдба и е трудно да имаш стабилно семейство, когато цялото ти време принадлежи на музиката. Синът ѝ Лоренцо остава най-важният ѝ човек и най-голяма гордост. Момчето върви по нейните стъпки и също пее, като двамата дори вече имат няколко дуета.

Тя е сред малкото изпълнители, за които няма да е погрешно да се каже, че всички колеги обичат. Най-близки са ѝ Преслава, Константин и Тони Стораро, с които често споделят весели моменти от събирания и почивки.

Софи Маринова вече е пяла пред препълнена зала “Арена”. През 2017-а отбеляза 20 години професионален живот, а през 2022 г. - 25 години на сцената. Направи го с грандиозни концерти, които мнозина още помнят. В предстоящите четири поредни вечери в същата зала до нея ще застанат едни от най-големите имена в българската музика. Сред тях са и музикантите от “Ку-ку бенд”. Феновете тайничко се надяват да видят и Слави Трифонов, макар че подобна информация никъде не е официално потвърдена и на този етап е само слух.