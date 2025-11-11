Бременна откри ревюто на Victoria’s Secret – как "ангелите" разбиха клишетата

Създателят на марката отворил магазин за дамско бельо, за да се чувстват мъжете по-комфортно, като купуват подарък за съпругите си

"Ангелите" на Victoria's Secret, както са наричани в цял свят манекенките с изваяни тела, не са това, което бяха. След 6-годишна пауза прочутата марка за дамско бельо се показа отново с ревю. Там за първи път се качиха не само професионални модели, но и олимпийска шампионка, инфлуенсърки, дори и красива бременна. Завръщането на легендата се случи по модерен и артистичен начин, без напълно да изостави класическото зрелище и фантазията, които направиха Victoria's Secret световен феномен.

А причината за изящната промяна е новият креативен директор Адам Селман. Именно той поставя темите за разнообразието, естествените тела и автентичността в центъра на модния подиум през октомври в Ню Йорк.

Селман, известен с работата си за Savage X Fenty (марката на певицата Риана), качи на подиума както бивши "ангели" като Адриана Лима и Джиджи Хадид, така и нови лица – спортистката Ейнджъл Рийс, олимпийската шампионка Суни Лий, както и модели с различни форми и произход. Музикални изпълнения от Миси Елиът, Доджа Кет и Карол Джи придадоха на вечерта модерен ритъм, а сценографията напомни за старите години на блясък – само че с различен акцент.

Критиците реагираха двусмислено. От една страна, шоуто беше похвалено за усилието си да бъде по-разчупено и за това, че връща усещането за грандиозност, идеално партнирайки си с попкултурата.

За други обаче промяната изглежда повече козметична



Испанският вестник "Ел Паис" написа, че "истинското разнообразие все още няма крила на подиума на Victoria's Secret" - своеобразна метафора за "ангелите" на марката. Други световни издания, като "Пийпъл" и "Ел", признаха, че спектакълът е красив, но все още неясен в идентичността си – нито напълно класическо модно шоу, нито достатъчно смело, за да бъде символ на новото време.

Общото усещане е, че марката търси баланса между стария мит за "ангелите" и новото разбиране за женствеността – без идеализиране, но с уважение към индивидуалността. Въпросът, който остава отворен, е дали тази трансформация е истинска еволюция, или просто добре режисиран опит за реабилитация на имиджа.

Victoria's Secret е марка, оставила значима следа в света на модата: тя направи революция в начина, по който дамското бельо се продава и се възприема, но също така създаде нереалистични фантазии за женската красота. Днес пред нея стои предизвикателството да се адаптира към новите очаквания на пазара и обществото – за многообразие, автентичност и приемане на "различните" извън фантазията на марката. Защото магията не е само в "тайната под дрехите", а в това всеки да се чувства видян и оценен.

Историята започва през 1977 г., когато американският предприемач Рой Реймънд решава да отвори магазин за дамско бельо. Поводът?



Чувствал се неудобно, докато купувал подарък

за съпругата си



в традиционен универсален магазин – среда с флуоресцентно осветление, незначителен избор и усещането, че е "неканен гост".

С банков кредит и пари назаем от семейството си той открива първия магазин в Пало Алто, Калифорния, избирайки името Victoria's Secret – препратка към викторианската епоха и "тайните", които се крият под дрехите. По-късно продава компанията на Лес Уекснър и се фокусира върху други начинания. Уекснър е този, който превръща марката в световна империя. За съжаление, личният живот и бизнесът на Рой Реймънд тръгват надолу: през 90-те години на миналия век той преживява развод, финансови затруднения, а на 26 август 1993 г. се самоубива, като скача от моста "Голдън Гейт" в Сан Франциско. Така човекът, който дава началото на глобалната марка, не успява да види нейния разцвет.

Влиянието върху жените и обществото, което марката има до ден днешен, е изключително силно. Victoria's Secret се превръща в синоним на стилно и "секси" дамско бельо – с бляскави каталози, магазини, които създават усещането, че си в собствената си спалня, и ежегодно шоу с модели "ангели", които дефилират.

Това повлия дълбоко върху представите за женственост, красота и тяло. Марката популяризира идеята, че бельото трябва да бъде не само функционално, но и да въздейства като произведение на изкуството. Критиката обаче не закъсня – тази визия е ограничена, показва "идеално" тяло и затова много жени се чувстват потиснати. Например още през 2016 г. бе отбелязано, че шоуто има огромен проблем с разнообразието на тела - не показва различни типове, не включва трансмодели или плюс сайз размери и поддържа един-единствен много конкретен стандарт на красота.

Американските медии дори предупреждават: "Маркетингът на Victoria's Secret изпраща послание към момичетата и жените, че моделите са "реалистичен стандарт за красота", което може да вреди на самочувствието".

През 2018-а спадът на популярността и продажбите става очевиден, а през 2019-а шоуто е отменено точно заради липсата на разнообразие на моделите, предвидимата си визия и остарелите клишета за това какво е сексапилно.

Шест години по-късно "ангелите" на Victoria's Secret показаха огромната промяна в марката, чрез която се адаптират към пулса на времето.