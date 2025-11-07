Кендрик Ламар и Лейди Гага оглавиха номинациите за наградите „Грами“ (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лейди Гага и Кендрик Ламар са начело на номинациите за наградите „Грами" 2026, а K-Pop за първи път пробива в категорията „Песен на годината".

За втора поредна година рапърът от Комптън Ламар има най-много номинации - девет, включително и престижната номинация за „Албум на годината" за елегантния и пламенен GNX.

Гага също е номинирана за главната награда за Mayhem, албум, който се осланя на нейната собствена история и бележи завръщането й към електро-поп корените й. Тя има общо седем номинации, пише Би Би Си.

Междувременно две K-Pop песни са номинирани за песен на годината: APT на Rosé и Бруно Марс и Golden на Hunter/x, хитът от анимационния филм на Netflix K-Pop Demon Hunters.

И Гага, и Ламар имат по пет номинации за албум на годината, но никой от двамата не е печелил престижната награда в тази категория.

Ако Ламар спечели през февруари, GNX ще стане първият рап албум, спечелил голямата награда на церемонията от 2004 г. насам, когато Outkast спечелиха с Speakerboxxx/The Love Below.

Конкуренция му правят колегата му рапър Tyler, The Creator с изключително креативния си Chromakopia, и обединеното хип-хоп дуо Clipse. Let God Sort Em Out е първият им албум от 2009 г. насам.

За първи път в историята на "Грами" три рап албума са номинирани за албум на годината.

Сред номинираните е и пуерториканската звезда Bad Bunny, който ще бъде главна атракция на полувремето на Супербоул догодина.

Той е номиниран за музикално амбициозния Debí Tirar Más Fotos, който съчетава живи инструментали с ритмичния пулс на регетон и по-традиционни пуерторикански стилове като plena.

Това е едва вторият път, когато албум, изцяло на испански език, е номиниран за наградата. Първият беше албумът на Bad Bunny от 2022 г. Un Verano Sin Ti.

Песен на годината

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii - Anxiety

Rosé & Bruno Mars - APT

Bad Bunny - DtMF (pictured)

Hunter/x - Golden

Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Sabrina Carpenter - Manchild

Billie Eilish - Wildflower

Звукозапис на годината

Bad Bunny - DtMF

Sabrina Carpenter - Manchild

Doechii - Anxiety

Billie Eilish - Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Chappell Roan - The Subway

Rosé & Bruno Mars - APT

Албум на годината

Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber - Swag

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Clipse, Pusha T & Malice – Let God Sort Em Out

Lady Gaga - Mayhem

Kendrick Lamar - GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Най-добър нов изпълнител

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Rosé, която е една от феноменално успешната момичешка група Blackpink, е първият K-Pop идол, номиниран за някоя от четирите най-престижни награди на Грами.

APT, която е вариация на класиката на Тони Базил от 80-те години Mickey, също е номинирана за най-добър поп дует, а съавторката Ейми Алън е номинирана за композитор на годината.

Huntr/x са първата анимационна група, която получава номинация в една от основните категории, въпреки че групата Gorillaz на Деймън Албарн, създадена в стил „cel-shaded", вече е печелила наградата за най-добро поп сътрудничество за хита си от 2005 г. Feel Good Inc.

Сабрина Карпентър, която спечели две награди „Грами" миналата година, получава още шест номинации за церемонията през 2026 г., включително за най-добър албум, най-добър поп албум и песен на годината за своя енергичен кънтри-поп кросоувър Manchild.

От друга страна, колекция от медитации на Далай Лама се състезава с автобиографията на Фаб Морван от Milli Vanilli в краткия списък за най-добър аудиокнига.

Номинираните бяха обявени в пряко предаване от редица звезди, сред които победителите от 2025 г. Чапел Роан, Доечи и Сабрина Карпентър, както и британски музиканти като Сам Смит и Маркъс Мъмфорд.

Британските звезди Оливия Дийн и Лола Янг следват стъпките на Адел и Ейми Уайнхаус с номинации в категорията за най-добър нов изпълнител, където ще се състезават с поп звездата и инфлуенсърка Адисън Рей и световноизвестната момичешка група Katseye.

The Isle of Wight's на Wet Leg е номиниран за най-добър алтернативен албум (Moisturizer) и най-добра алтернативна песен (Mangetout), награди, които вече са печелили на церемонията през 2023 г.

Те са номинирани и за най-добра обложка на албум, нова категория за 2025 г.

Алтернативните поп изпълнители FKA Twigs и PinkPantheress ще се състезават за най-добър танцов албум, а роденият в Донкастър Yungblud получава първите си номинации за „Грами".

Той е номиниран за най-добър рок албум (Idols), най-добра рок песен (Zombie) и най-добро рок изпълнение.

Последното е признание за неговото изпълнение на живо на Changes на Black Sabbath на прощалния концерт на Ози Озбърн във Вила Парк, Бирмингам, това лято.

Подходящо, номинациите му бяха обявени от съпругата на Озбърн, Шарон, и сина му, Джак.

От друга страна, фаворитите за Грами Coldplay бяха изключени тази година, без номинации за десетия си албум Moon Music.

Много експерти прогнозираха, че ще бъдат номинирани за най-добра песен с нежната балада All My Love.

Също така беше пренебрегната и колаборацията на Елтън Джон и Бранди Карлайл, Who Believes in Angels, която получи само една номинация за най-добър традиционен поп вокален албум.

Кой има най-много номинации?

Kendrick Lamar - 9

Lady Gaga - 7

Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas - 6

Защо Тейлър Суифт не е номинирана?

Това е първият път от 2006 г. насам, в който Тейлър Суифт не се класира за наградите „Грами".

Последният албум на звездата, The Life of a Showgirl, излезе през октомври, което означава, че не отговаря на критериите за номинация.

За да се класира, песента или албумът трябва да са излезли между 31 август 2024 г. и 30 август 2025 г.

The Life of a Showgirl ще бъде допуснат до церемонията през 2027 г. и изглежда сигурно, че ще осигури на Суифт осмата й номинация за албум на годината.

Как се определят наградите „Грами"?

Почти 23 000 кандидатури бяха подадени за наградите „Грами" 2026.

Най-голям брой кандидатури имаше в категорията „Песен на годината" – 1015.

Най-малко кандидатури имаше в категорията „Най-добър саундтрак за визуални медии" – само 48.

След като кандидатурите бъдат прегледани и проверени, гласуването се поема от членовете с право на глас. Близо 15 000 музиканти, критици и професионалисти от музикалната индустрия гласуват, за да определят окончателните номинации.

След публикуването на краткия списък, между 12 декември и 5 януари ще се проведе финалният кръг на гласуването.

Победителите ще бъдат обявени на церемония с участието на много звезди в Лос Анджелис на 1 февруари 2026 г.