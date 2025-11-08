ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям удар по "Левски" преди вечното дерби с ЦСКА

Светлана Гущерова счупи огледалото на колата на гаджето си, оплака се, че я ударил

Светлана Гущерова счупи огледалото на колата на новото си гадже на паркинг в София, а след това се оплака че е била бита. Случката се разиграла тази нощ пред голям магазин на околовръстното в столицата.

Гущерова излязла от автомобила и ритналa огледалото, което паднало. След това се оплакала, че мъжът я ударил. Той подал сигнал в полицията за скандала. Униформени отишли на място, а свидетели описаха сцената като цирк. 

Случаят тепърва ще се изяснява. За момента няма задържани. Гущерова е бивша Мис Плеймейт. Тя е известна с бурния си брак с милионерския син Християн Гущеров от когото има няколко деца. Двамата често си викаха полиция след поредния скандал. 

