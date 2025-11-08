ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Голям удар по "Левски" преди вечното дерби с ЦСКА

Стефан Командарев: Новият ми филм е за пандемия, но не от ковид, а по-опасна - глобализация

Стефан Командарев Снимка: Архив

Идеята за филма се роди преди пандемията. Лентата е за друга пандемията - не от коронавирус, а за много по-опасна - глобализация.

Това каза режисьорът на филма "Made in EU" Стефан Командарев в ефира на bTV.

"Името на филма ми дойде, като видях едни дънки, които си купих. Видях, че го пише на един от етикетите".

"Участват реални хора, с реални истории", каза още Командарев и призна, че актьорският екип се е учил да шие, заради сюжета на лентата.

Премиерата на филма у нас ще бъде на 13 ноември в зала 1 на НДК. Седмица по-късно пък лентата тръгва по кината.

Стефан Командарев Снимка: Архив

