Миле Китич: Не съм договарял концерт в Габрово, извинявам се на хората

Миле Китич е категоричен, че не е договарял концерт в Габрово. Сръбският изпълнител коментира темата пред bTV, след като в петък стана ясно, че стотици негови фенове са били измамени - купили си билети за концерт в града, но той така и не се състоял.

"Разбрах тази информация от моята мениджърка Сашка. Някой е пуснал фалшиви билети в продажба. Искам да каза, че това е лъжа. Хората се вслушват в какво ли, така е навсякъде... Например често се случва заради конкуренция клубовете да обявяват участие на един певец, а той изобщо да не отиде. Това е така, малко за реклама, после пускат предварителна продажба на билети, а накрая ги изтеглят. Така е било и тук и заради това аз се извинявам на хората. Това е лъжа и аз на никого не съм обещавал, че ще пея в Габрово. Съжалявам, не съм договарял този концерт", каза Миле Китич.

Той все пак не отхвърли възможността да организира концерт в столицата на хумора и сатирата.

"В Габрово поздравявам всички мои фенове, хората, които ме слушат. За съжаление, ето, това се случи, аз не съм виновен, но нека дойдат някъде другаде. Дай Боже, ще направим някой ден и в Габрово, ако трябва, концерт", сподели певецът.

Фалшивият концерт в Габрово бил рекламиран от месец юли в социалните мрежи и по местните радиостанции. Трябвало да се състои на 10 октомври в зала "Орловец". В уречената дата обаче залата останала със затворени врати, а стотиците фенове чакали с часове отпред.

Организаторът - фирма, регистрирана на името на Николай Николов, обещала да върне парите на хората, но до момента никой не е получил сумата.

Междувременно от спортна зала „Орловец" заявяват, че никога не е подавана официална заявка за наем на помещението за концерт на Миле Китич.

Комисията за защита на потребителите вече е сигнализирана за случая. Разследването трябва да установи колко хора са били измамени и какви суми са събрани чрез продажбата на фалшивите билети. Потенциално броят може да достигне до 1800 души, колкото е капацитетът на залата.

Любопитен детайл е, че в същия ден Миле Китич е имал реален концерт в Горна Оряховица, което окончателно потвърждава, че габровското събитие е било фалшиво. Хората, останали без пари и без концерт, настояват институциите да открият организатора и да бъде подведен под отговорност.