Синди Лопър влиза в Залата на славата на рокендрола

В Залата на славата на рокендрола днес ще бъдат въведени изпълнители като хип хоп дуото "Ауткаст", Синди Лопър, групите Salt-N-Pepa и "Саундгардън", съобщи Асошиейтед прес.

От певеца и танцьор Чъби Чекър до детройтското дуо "Уайт страйпс" – честта да се присъединят към звездната зала в Кливланд, щата Охайо, ще получат творци, представящи всяко десетилетие от 50-те години на 20-и век до 2000 година.

Чапъл Роан ще представи Лопър, а Аврил Лавин ще излезе на сцената с нея. Доналд Глоувър ще въведе "Ауткаст", като е предвидено Елтън Джон да отдаде почит на покойния фронт мен на "Бийч бойс" Брайън Уилсън, който почина по-рано тази година.

Но ролята, която ще изпълнят много от другите гост звезди като Миси Елиът, Оливия Родриго и дуото Twenty One Pilots, остава загадка за вечерта, която винаги е пълна с изненади, отбелязва Асошиейтед прес. Почитателите на изпълнителите се чудят кои от гостите ще се присъединят на сцената към членовете на групите "Бед къмпани" и "Саундгардън". Съоснователят на групата "Бед къмпани" Мик Ралфс почина през юни т.г.

Сред другите въпроси тази година са дали "Ауткаст" и "Уайт страйпс" ще се обединят в своето изпълнение или поне, за да приемат оказаната им чест.

Тазгодишната церемония се завръща в театъра "Пийкок" в центъра на Лос Анджелис, след ротация с Ню Йорк и Кливланд, в е Залата на славата на рокендрола.

Церемонията ще бъде предавана на живо по "Дисни плюс".

/ТС/