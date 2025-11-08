Стотици аплодираха в Лос Анджелис будителите от българската диаспора

Телевизия с 50-милионна аудитория ще излъчи събитието

Сред лауреатите са Брони Ликоманов, създал монумента, посветен на азбуката ни, който ще бъде поставен в L.A. и актрисата Ирина Малеева

Българският дух тези дни завладя сцената на Лос Анджелис с мащабно културно събитие - четвъртата церемония по връчване на наградите за изкуство, култура, образование и наука „BgFACE" и първия концерт на „Bulgarian Classical Concerts – LA", посветен изцяло на българската класическа музика.

На събитието са присъствали стотици изтъкнати представители на българската и еврейската общност, дипломатическия корпус, местните власти от Лос Анджелис и Бевърли Хилс, артисти, общественици и приятели на страната от целия Западен бряг на САЩ.

В церемонията, организирана от фондация "BgFACE" и Генералното консулство на България в Лос Анджелис, бяха отличени изявени личности и организации, допринесли за популяризирането на нашата култура, наука и образование в Америка.

В категория „Изкуство" е отличен Бронислав (Брони) Ликоманов, скулптор, художник и аниматор за неговия изключителен принос като автор на монумента, посветен на Българската азбука, който ще бъде поставен в Лос Анджелис - символ на духовното наследство на България по света.

В категория „Наука" носител на наградата е д-р Димитър Арнаудов, клиничен професор по анестезиология и ръководител на отделението по невроанестезиология към Университета на Южна Калифорния (USC) - "за високи постижения в областта на анестезиологията и за неговата отдаденост и грижа към българската общност в Лос Анджелис".

В сферата на образованието лауреат на наградата е „Българско училище в Сиатъл" с директор и основател Анжела Хъшева, "за изключителен принос в обучението по български език и съхраняването на националната идентичност и културно наследство сред младите българи в САЩ".

В областта на културата призът отиде в Българската асоциация в Невада заради изключителния й принос в опазването и популяризирането на културата ни и "вдъхновяващата работа с бъдещите поколения".

Заедно с това са присъдени и три специални награда. Първата е връчена на актрисата и певицата със световна известност Ирина Малеева, като "признание за нейната изключителна артистична кариера, филантропска дейност и отдаденост към подкрепата на български културни събития и инициативи в Лос Анджелис".

Втората специална награда на консулството ни в Лос Анджелис е присъдена на Светлин Тодоров – технологичен лидер и директор на една от най-бързо развиващите се компании за интелигентни домове в света, както и "за неговата изключителна подкрепа за културните и бизнес инициативи на българската общност и консулството". Но също и за активното му съдействие в популяризирането на България в Съединените щати.

Третата специална награда е връчена на консула ни в Лос Анджелис Бойко Христов „в знак на признателност за неговата дългогодишна подкрепа на българските културни събития, за активната му роля в обединяването на общността и популяризирането на България в западните щати". Освен грамота, той получи и статуетката от бронз - умалено копие на паметника на българската азбука, който ще бъде поставен съвсем скоро в Лос Анджелис.

Според организаторите незабравима атмосфера се дължи и на концерта на „Bulgarian Classical Concerts – LA", създаден с мисията да представя българската класическа музика пред американската публика и да насърчава културния обмен между България и Съединените щати.

От българската общност посочиха още, че цялото събитие ще бъде излъчено по Jewish Life Television (JLTV) – национална американска телевизия с 50-милионна аудитория в САЩ и Канада. Но освен това медията ще представи и специален филм, посветен на българската култура и духовност.

Оттам отбелязаха, че участниците в събитието са поздравени от името на цялото правителство от външния министър Георг Георгиев. Според него българската общност от Западния бряг е сред най-активните центрове на нашата култура в САЩ. Освен това в словото си той отбеляза значението на българските „съвременни будители в чужбина, които чрез своя труд, постижения и любов към родината представляват България по най-достойния начин".

Участниците в церемонията бяха поздравени и от финансовия министър на Калифорния Фиона Ма, която изпрати на консула ни в Лос Анджелис Бойко Христов официален сертификат. В него от името на щата тя посочва неговия принос в насърчаването на културния обмен, взаимното разбирателство и приятелство между двата народа. Както и усилията му за укрепване на връзките между България и местните общности в Лос Анджелис.

Българските награди за изкуство, култура, образование и наука се провеждат ежегодно по повод Деня на народните будители, за да отбележат усилията на българската диаспора да популяризира културата, науката, образованието и изкуството.

Сред известните лауреати от предишни издания се отличават имената на обичания холивудски актьор и носител на "Оскар", четири "Златни Глобуса" и редица други награди Джон Войт, легендарния холивудски режисьор и продуцент от български произход Тед Кочеф, световнопризнатия пластичен хирург Никълъс Николов, актьора Димитър Маринов, развял българския трибагреник на сцената на Оскарите, Трейси Парк, член на Общинския съвет на Лос Анжелис и др.

Председател на BgFACE е почетният ни консул за Северна Калифорния и Силициевата долина адвокат Огнян Гаврилов.