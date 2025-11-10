Христо Стоичков пее в "най-българския" такт на концерта на Стефан Димитров, вижте текста на песента "Българи сме още"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Христо Стоичков ще пее в най-българския такт в музиката - 9/8, който вдига на крака хората и “действа на генетично ниво”. Така го обяснява талантливият композитор Стефан Димитров, който покани футболната легенда в новата си песен “Българи сме още”. А текстът е на Маргарита Петкова - автор на едни от най-красивите песни, които си припяват поколения. “На шега думите се изредиха в текст, написани са на листче”, разказва писателката пред “24 часа”.

За първи път Христо Стоичков ще изпее песента на концерта “Такъв е животът” на 19 ноември. Тогава заедно с него на една сцена ще излязат популярни имена от музикалния бранш - половинката на композитора - Богдана Карадочева, както и Михаил Белчев, Дони, Мими Николова, Филип Донков и Беа. В специалната вечер ще има и още една премиера. За първи път ще прозвучи и дуетът на Стефан Димитров и Стефан Диомов - “Приятелю”.

Два дни след концерта, на 21 ноември, предстои и премиерата на поетичния спектакъл “Без завеси”, в който стиховете на Маргарита Петкова ще оживеят на сцената под режисурата на Мариус Донкин. Той ще бъде представен в “Сити Марк Арт Център”. Маргарита Петкова, която е автор на текста на песента, и композиторът Стефан Димитров СНИМКА: АРХИВ



Вижте текста на песента:

Българи сме още

Вижте, вече се разсъмват

тъмните ни нощи.

Стига вече се делихме –

българи сме още.

Хайде, хора, да се хванем

всички на хорото

и сами да си направим

по-добър живота.

Припев: Времето си върви напред,

върви ли, върви напред

със пълна пара.

Да се вземеме във ръце,

да станем едно сърце,

за теб, България!

Вижте, вече се разсъмват

тъмните ни нощи.

Стига вече се делихме –

българи сме още.

Трябва само малко вяра,

вяра във доброто

и сами ще си направим

по-добър живота.

Припев: Времето си върви напред,

върви ли, върви напред

със пълна пара.

Да се вземеме във ръце,

да станем едно сърце,

за теб, България!

Трябва само малко вяра,

вяра във доброто

и сами ще си направим

по-добър живота.