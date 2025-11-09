Деси Плевнелиева: Не се разделяме! Росен е всичко за мен

Семейството отново се бори с жълтите сайтове, само “24 часа” ги потърси за истината





Десислава Банова и съпругът ѝ Росен Плевнелиев се развеждат. Тв водещата се е изнесла от общото им жилище и се е преместила в друго с децата.

Такава фалшива новина се завъртя в последните дни и бързо се разпространи по жълтите медии, които доукрасиха историята, че красивата тв водеща се е влюбила в друг мъж.

Лъжа е, че семейството се разделя. “В никакъв случай, дори в мислите ми не е минавало подобно нещо. Росен е всичко за мен - моето семейство, дом, хармония”, каза пред “24 часа” Десислава Банова-Плевнелива.

Оказва се, че единственото издание, което потърси истината, е именно медията ни. “Всички на сляпо са го копирали. Ако се обади човек от медия, никога няма да откажа отговор. С удоволствие ще отговоря. Благодаря, че има хора като вас”, каза журналистката.

Въпреки че рядко споделя лични снимки в социалните мрежи Деси Банова-Плевнелиева опроверга жълтите сайтове със снимка на двамата, на която написа “Любов и светлина”. Пожелание към всички, които търсят сензацията на всяка цена и разпространяват клевети.

“Пожелавам на тези хора щастие и любов, защото, когато си щастлив, не излъчваш негативни чувства и емоции”, каза тв водещата.

“Нямам идея откъде и защо са го измислили. Най-вероятно търсят сензация, която да продава. Преди две години едно към едно беше излязла такава статия, сега се повтаря. Не е вярно - обичаме се, гледаме си децата”, каза още тя.

Президентът Росен Плевнелиев ((2012 - 2017 г.) и журналистката се ожениха на 17 юни 2018 г., а през октомври същата година се роди и синът им Йоан. Двамата обаче са горди родители на общо четири деца от предишните си бракове.