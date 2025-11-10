Катето Евро към Сашо Кадиев: Казах ти да не се жениш, ти не!

“Казах ти да не се жениш, ти не...” - така с типичното си чувство за хумор актрисата Катето Евро се обръща към сина си Александър Кадиев, който е отишъл да си похапне при нея. След снимачния ден на предаването “Кой да знае” водещият е на гости на майка си, за да вечеря, а тя му е приготвила кремсупа и сарми с кисело зеле и сланинка. “Този живот съм си го живял добре”, казва Сашо Кадиев във видео за инстаграм, докато с апетит похапва от гозбите на майка си.

Актьорът се ожени за моделката Ивелина Чоева миналата година през лятото.