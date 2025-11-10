ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дидие Дешан е получил оферта от саудитски клуб

Времето София 15° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21680256 www.24chasa.bg

Катето Евро към Сашо Кадиев: Казах ти да не се жениш, ти не!

3320
Сашо Кадиев на гости на майка си Катето Евро Снимка: Инстаграм

“Казах ти да не се жениш, ти не...” - така с типичното си чувство за хумор актрисата Катето Евро се обръща към сина си Александър Кадиев, който е отишъл да си похапне при нея. След снимачния ден на предаването “Кой да знае” водещият е на гости на майка си, за да вечеря, а тя му е приготвила кремсупа и сарми с кисело зеле и сланинка. “Този живот съм си го живял добре”, казва Сашо Кадиев във видео за инстаграм, докато с апетит похапва от гозбите на майка си.

Актьорът се ожени за моделката Ивелина Чоева миналата година през лятото.

Сашо Кадиев на гости на майка си Катето Евро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)