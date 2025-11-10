Френският мюзикъл “Дон Жуан” идва в София

Успешният спектакъл "Дон Жуан" ще гостува в зала 1 на НДК с пет представления от 28 до 31 януари догодина. Музиката е написана от френския композитор Феликс Грей. Това е сравнително свободна адаптация на класическата история.

Началото ѝ съвпада с това на Молиер, но самият текст се различава от оригинала. Самият автор споделя, че не си поставя за цел да пренесе действието в модерен контекст, затова го разполага извън рамките на времето.

На сцената ще има множество сценични битки и специални ефекти. Хореографията, базирана на испански танци, най-вече фламенко, е основен акцент в мюзикъла.

"Дон Жуан" е поставян с голям успех във Франция и Корея. В Канада той се превръща в истински триумф за артистите. В Монреал, Квебек, Шербрук и Отава са изиграни общо 200 представления пред 350 000 зрители, а продадените албуми надхвърлят 300 000. След премиерата, композициите „Du plaisir" и „Les Femmes" оглавяват канадските класации в продължение на няколко седмици, а Жил Махо е удостоен с награда за най-добър режисьор.