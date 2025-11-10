Документална изложба „Катя Паскалева: Жена със сто лица" представя необикновената актриса в Пазарджик

На 11 ноември 2025 г. , вторник, от 17:30 ч. във фоайето на Драматично-куклен театър „Константин Величков" – Пазарджик ще бъде открита документалната изложба „Катя Паскалева: Жена със сто лица", посветена на 80-годишнината от рождението на една от най-емблематичните фигури в българския театър и кино. Куратор на експозицията е Тинка Николова, а входът е свободен.

Изложбата представя над 130 фотографии, документи и лични записки, които проследяват професионалния и личен път на Катя Паскалева – актриса с необикновена сила, талант и вътрешна свобода. Експозицията е адаптирана специално за пространствата на театъра и предлага на зрителите възможност да се докоснат до една изключителна артистична съдба.

Материалите са подбрани от архивите на Съюза на артистите в България, Държавна агенция „Архиви", Сатиричен театър „Алеко Константинов", Театър „София" и Българската национална филмотека.

„Тя беше безкомпромисна във всяко нещо. Много хора са я определяли като личност с чудовищен талант. Била е изключително отговорна, работлива и предана на професията си. Това беше невероятно преживяване за мен", споделя Тинка Николова, куратор на изложбата.

Сред акцентите в експозицията е специално пано, посветено на ролята на Катя Паскалева като Албена в Пазарджишкия театър – именно с тази роля започва нейният творчески път.

Изложбата е част от проекта „КАТЯ И ТЕАТЪРЪТ: НЕЗАБРАВИМОТО ПРИСЪСТВИЕ", реализиран в рамките на проекта „ПазАРТджик – градът с голямо културно сърце", изпълняван от Община Пазарджик и финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.