Тейлър Суифт запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Певицата Тейлър Суифт за пета поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщи сайтът на изданието.

Суифт запазва първенството си с албума си The Life of a Showgirl, от който в САЩ за едноседмичния период на отчитане са продадени 120 000 еквивалентни единици.

The Life of a Showgirl е едва вторият албум през 2025 г., прекарал първите си пет седмици на челна позиция след I'm the Problem на Морган Уолън, който се задържа на върха през първите си осем седмици от общо 12 начело, пише БТА.

Предишният албум The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт прекара първите си 12 седмици на първо място от общо 17 непоследователни седмици на върха.

Втората и третата позиция в чарта също остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат от саундтрака на анимационния филм "Кей-поп: Ловци на демони" (84 000 продадени еквивалентни единици) и Морган Уолън с I'm the Problem (77 000 продадени еквивалентни единици).

Групата Florence + the Machine за пети път в кариерата си попада в Топ 10 на Билборд 200, заемайки четвъртата позиция с 56 000 продадени еквивалентни единици от албума Everybody Scream.

Челната петица се допълва от рапъра Тайлър дъ Криейтър с 51 000 продадени еквивалентни единици от CHROMAKOPIA.

В Топ 10 на албумната класация Билборд 200 намират място още Сабрина Карпентър с Man's Best Friend, Оливия Дийн с The Art of Loving, Сиза със SOS, Морган Уолън с One Thing at a Time и Карди Би с AM I THE DRAMA?