Как Мъск и Гейтс направиха компютри-булдозери, а Европа ги изненада с "кубчето на Рубик"

На премиерата на книгата „Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" учени разказаха как 3D анатомичният модел на мозъка вдъхновява иновациите и бъдещия AI

Премиерата на книгата „Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" се проведе тези дни в Националния дом на науката и техниката.

Сред гостите бяха бившият ректор на Химикотехнологичния и металургичен университет проф. Камен Велев, режисьорът Стефан Командарев, учени от чужбина, Пламен Вачков оглавявал „Микропроцесорни системи", когато България произвежда по 60 хил. персонални компютъра годишно, изтъкнати специалисти по изчислителна техника, информационни технологии и системи за автоматично управление и др.

Книгата, издадена от КК „Труд" бе представена от автора Петя Минкова и проф. Стоян Марков. Той и д-р Кристина Капанова проектираха българския суперкомпютър Discoverer. Клъстерът на първия европейски суперкомпютър JUPITER с производителност eдин квинтилион операции в секунда има същата архитектура като Discoverer. Разликата е, че нашият е с американските процесори AMD, а в машината в Юлих те са заменени с европейските Rhea.

Събитието бе открито от председателя на Съюза по автоматика проф. Коста Бошнаков, който подчерта значението на книгата, която не само проследява зараждането на идеята за мислещите машини, а и перспективите пред тяхното развитие.

„Официалната церемония по представянето на JUPITER бе на 5 септември – обясни проф. Стоян Марков пред аудиторията. -Датата не е избрана случайно. На 5 септември 1977 г. Voyager полетя към Юпитер. На тази дата е и рожденият ден на научния ръководил на европейския проект eBrain проф. Катрин Амунтс. Тя и екипът й създадоха прецизен тримерен анатомичен модел на човешкия мозък. Когато той се насложи върху тримерното изображение на мозъка на пациента, получен чрез ядрено-магнитния резонанс, хирурзите могат виртуално да проиграят различни варианти на операцията, да подберат инструментите и да определят през кои „пътища" да се мине, така че интервенцията да е най-щадяща за пациента." Председателят на Съюза по автоматика проф. Коста Бошнаков (отляво надясно), проф. Стоян Марков и Петя Минкова на премиерата на книгата "Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация". СНИМКА: ВАСИЛ ПЕТКОВ

Заради приноса си към проекта JUPITER проф. Марков бе сред малцината поканени от 26-те суперкомпютърни центрове в Европа на церемонията по откриването. Именно затова аудиторията го помоли да разкаже подробности на най-мощния „супер" в ЕС. Машината не само че е поставена под номер 4 в Топ 500 в света, а е и номер 1 в класацията с най-енергийно ефективните в Green 500. Нещо особено важно сега, когато в света е в ход луда надпревара с изкуствения интелект да се изграждат все по-мощни „супери". Прогнозите са, че само за амбициозните планове на OpenAI ще е необходима електроенергията от 3 атомни централи, а Илон Мъск настояваше за една за своя Colossus.

Церемонията в Германия бе открита от канцлера Фридрих Мерц.

„Събитието бе впечатляващо – разказа проф. Марков пред любознателната аудитория на премиерата. - Заслужена гордост за Германия, подчертано високо постижение на Европа, силен отзвук в САЩ и Китай. Достатъчно е да чуете приветствието на президента на NVIDIA Дженсен Хуанг. С дълбоко уважение към създателите на JUPITER и с признателност, че компанията му е била поканена да участва в проекта."

Според проф. Марков, за NVIDIA това също е било като изкачването на Еверест.

„Трудно, дълго, но успешно покоряване на върха – отбеляза още той. - И за тях JUPITER е най-доброто в създаването, на което са участвали. Първата в света отлично балансирана машина, която е еднакво добра и запазва високата си производителност при решаването на тежки изчислителни задачи в генетиката, молекулярната биология, във фармацията, в моделирането на функциите на мозъка, във всеобхватното проектиране на ядрени реактори, в изследванията по създаването на двигатели с минимални емисии, в проектирането на хиперзвукови ракети и много други. В анализа на огромни масиви от данни и откриването на неизвестни причинно-следствени връзки на базата на машинното обучение (deep learning). Също и за обучението на невронните мрежи със стотици милиарди параметри, на които е стъпил изкуственият интелект."

Според проф. Марков Илон Мъск и Бил Гейт „направиха булдозери, които поглъщат огромно количество енергия".

Екипът на Юлих създаде модулна система, която се преобразува в различни конфигурации като кубчето на Рубик, за да покрие с мощ и точност широко ветрило от приложения. Трудно е да се повярва, че JUPITER е „универсален сметач", както подчерта ръководителят на проекта проф. Томас Липерт. "

Проф. Стоян Марков разказа пред заинтригуваната аудитория за още едно изключително постижение в Суперкомпютърния център в Юлих: „Екипът на един от най-добрите квантови физици проф. Кристел Михелсон свързa суперкомпютъра с квантовия компютър D-wave Advantage. Той има 5000 кубита и е създаден за решаване на оптимизационни задачи. Една от тях е да се намери най-късият път, по който търговец да обиколи N-магазина Всичките възможни маршрути са (N-1)!( N-1 факториал). Примерно за 10 точки възможните маршрута са 362 хиляди, а за 20 - умопомрачителните 121 квинтилиона (число с 18 нули). Квантовият компютър успява да определи маршрута за около 4 секунди. По време на COVID-пандемията задачата за намиране на оптимален маршрут се решаваше по няколко пъти на денонощие. В Лондон има големи складове с хиляди стоки, включително за хранителни продукти. Хората си поръчваха доставка за вкъщи и в рамките на 72 часа я получаваха. Случвало се е на денонощие да бъдат обработвани над 100 – 150 хиляди поръчки. Колко е трудно да се свържат квантов и суперкомпютър в единна система и да се координира решаването на задачите по между им? Както се пошегува мой колега немец – това е като да направиш кръстоска между свиня и кашалот."

Екипът на проф. Томас Липерт, създал JUPITER, в момента разработва ново поколение изкуствен интелект.

„Известно е, че в основата на изкуствените невронните мрежи стоят човешки знания – отбеляза по този въпрос проф. Марков. - Tе могат да бъдат научени да вършат определена работа, например да откриват ранна форма на рак на гърдата, като анализират снимки от мамография. Друга мрежа може да се специализира за откриване рак на стомаха, или на черния дроб, или на простата, като се използва образна диагностика и се анализират туморните маркери."

Методиката на обучение е подобна на тази, по която високо квалифицирани лекари обучават младите специалисти - как изглеждат туморните образувания, какви са връзките около зараждащия се тумор и околната тъкан, особеностите на кръвоносната му мрежа и други.

Така се създават строго профилирани невронни мрежи, които са особено полезни за лекарите от малките градове ,които нямат достатъчно практика поради малкия брой болни.

„Ще трябва дълго да се обяснява на машината преди тя да се научи да различава малки тумори на фона на тъканите, които ги обграждат – подчерта проф. Марков. - Задачата не е никак проста, но вече има добри AI агенти, чиито прогнози са с висока степен на достоверност. Те са особено полезни при масов скрининг на населението. Да не забравяме, че човешките очи се изморяват, а машината дава прогноза – примерно, че може би има нещо в дадена област. Тя ще го фиксира и тогава за лекаря ще е много по-лесно да провери и ако се наложи, ще поиска биопсия и т.н."

На премиерата на книгата „Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" бе дискутирано и как освен в медицината JUPITER ще се превърне в мощен инструмент в ръцете на учените в ЕС. С машината те ще могат да провеждат революционни изследвания в областта на климата, неврологията, квантовата симулация, ще обучават следващо ниво AI модели, ще проникват все по-задълбочено в особеностите на квантовата физика и света на елементарните частици.

Един от най-големите приноси на мощната технология е, че сложни системи като климата, изпъстрен с хиляди неизвестни, ще стане по-разбираем – с помощта на обработката на милиони данни и различни модели учените вече няма да разгадават само отделни парчета от пъзела, а ще проникнат в комплексните зависимости на цялото. Учените ще са в състояние да правят прогнози, включително за предстоящи бедствия с непозната до момента точност. Но освен това ще разберат какъв е приносът на хората в глобалното затопляне, в прегряването на океаните и каква част се дължи на изменящата се планетарна геометрия и природата.

По време на тази научна премиера бе представен и филмът, посветен на книгата „Преходът от цифровия век към хибридната цивилизация" и приветствието на шефа на NVIDIA Дженсен Хуанг към екипа, създал JUPITER.

Книгата може да се поръча от сайта на КК "Труд" или от онлайн книжарниците в страната.