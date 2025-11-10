Принцеса Беатрис организира изискано чаено парти в Саудитска Арабия

Сцената е петзвездният хотел Ritz-Carlton в Рияд — място, известно не само с разкоша си, но и с мрачната си история. Именно тук през 2017 г. се проведе бруталната чистка на десетки влиятелни саудитски принцове, министри и бизнесмени, някои от които бяха бити и измъчвани.

Миналата седмица обаче хотелът се опита да изтрие тези спомени, като бе домакин на далеч по-миролюбиво събитие – „Следобеден чай с принцеса Беатрис от Йорк", пише "Дейли мейл". По същото време във Великобритания баща ѝ, принц Андрю, преживяваше окончателното си публично падение, след като бе лишен от титли и изгонен от официалната си резиденция.

Беатрис бе сред основните лица на престижния Future Investment Initiative, където се срещна с някои от най-богатите хора в света. Това отново породи въпроси дали дъщерята на бившия херцог на Йорк не поема неофициално ролята на баща си като търговски пратеник на Великобритания.

В миналото Андрю често бе критикуван за неясните си отношения с различни бизнеси и държави от Близкия изток. А днес, когато той се оттегля в сянка, изглежда, че Беатрис и сестра ѝ принцеса Юджини заемат част от празнината.

По време на събитието в Рияд, Беатрис – облечена в дълга черна рокля и водеща дискусия за жени-лидери в бизнеса – бе посрещната като ВИП гост от местните кралски особи, енергийни магнати и банкери. Официално тя бе домакин заедно с канадската предприемачка Рума Бос и американската организация The Lioness Collective. Не е ясно дали е получила хонорар за участието си или как е пристигнала в страната, но всички признаха, че тя се е държала с достойнство въпреки скандалите около баща си.

Минало и настояще

Беатрис отдавна поддържа връзки с Близкия изток. Още през 2008 г. тя придружава Андрю на 14-дневна визита в Абу Даби и Египет – за сметка на британските данъкоплатци. По-късно, през 2011 г., медиите съобщават, че е получила скъпи бижута от домакините си.

В последните години принцесата участва в редица форуми, включително енергийни конференции, където изнася речи за изкуствения интелект и устойчивото развитие. Според американската журналистка Хадли Гембъл, Беатрис се възприема като „неофициален посланик на Великобритания".

Кариера и бизнес начинания

Днес принцесата активно развива собствените си компании. Нейната фирма BY-EQ (Beatrice York – Emotional Quotient), която работи в областта на технологиите и корпоративната етика, е отчела печалба от близо £500 000 през 2024 г. – впечатляващ ръст спрямо скромните £39 000 година по-рано.

Освен това тя е директор на Purpose Economy Intelligence Ltd., компания за бизнес софтуер и консултации, както и стратегически съветник в американския технологичен гигант Afiniti.

Междувременно съпругът ѝ, граф Едоардо Мапели Моци, продължава да развива бизнеса си с луксозни имоти чрез Banda Limited, с проекти в Лондон, Ню Йорк, Сидни и Дубай.

Ново поколение от Йорк

Въпреки скандалите, Беатрис и Юджини се стараят да поддържат имиджа на фамилията, като изпълняват кралски ангажименти – включително участие в градинско парти в Бъкингамския дворец през май 2024 г., когато принцесата на Уелс се лекуваше.

Както казва майка им, Сара Фъргюсън:

„Беатрис и Юджини са изключително отдадени на каузите си – Беатрис в технологиите и образованието, а Юджини в борбата срещу съвременното робство. Те вярват, че работното място трябва да бъде човечно и състрадателно."