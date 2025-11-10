Дъщерята на Иван Гарелов дари на Пловдив 10 ценни картини от колекцията на баща си

Творбите са на едни от най-значимите художници и вече са изложени в дома на културата "Борис Христов"

Калина Иванова Гарелова, дъщеря на легендарния телевизионен водещ Иван Гарелов, дари на Община Пловдив 10 ценни картини от личната колекция на своя баща. Жестът е в памет на журналиста и с цел обогатяване на художествения фонд на втория български град, към когото Гарелов имаше големи симпатии. Общата стойност на дарението е 40 200 лв.

Творбите са на едни от най-значимите български художници и представляват ценно попълнение към фонда на Община Пловдив. Сред авторите са Енчо Пиронков, Йоан Левиев, Димитър Киров, Ангел Василев, Атанас Хранов и други.

Община Пловдив приема дарението с огромна благодарност и ангажимент да пази и съхранява тези ценни произведения на изкуството за идните поколения.

"Повечето картини в колекцията на татко са подарък от приятели. Много ги ценеше, смяташе, че това е основното му материално и нематериално богатство, защото те са и предмети, но и много повече. Реших, че най-добрият начин да бъдат съхранени, е да ги даря. Щастлива съм, че това вече е факт", казва Калина Гарелова.

Според зам.-кмета по културата Пламен Панов дарението от колекцията на Гарелов обогатява фонда на общината, а творбите са изложени в дома на културата "Борис Христов". Той обясни, че се подготвя паметна вечер в чест на журналисти през януари, защото тогава по традиция той отбелязваше имения си ден сред многобройните си приятели. Вечерта ще включва прожекция на документалния филм "Иван Гарелов – телевизия и много повече" с автор Евгения Атанасова-Тенева, режисьор – Миглена Атанасова, оператор – Калоян Божилов, композитор и звуков дизайн – Иво Спасов. Ще бъдат представени и последните му книги. Специален гост на вечерта ще бъде неговата дъщеря - Калина Гарелова, която ще получи специален знак на благодарност за дарението от кмета Костадин Димитров.

Ето и картините, които дъщерята на телевизионера дари.



1. „Композиция", маслени бои на платно, автор Йоан Левиев,

2. „Истанбул", маслени бои на платно, автор Димитър Киров,

3. „Композиция", маслени бои на платно 80х80 см., автор Енчо Пиронков,

4. „Посрещане", акрилни бои на платно, автор Ангел Василев,

5. „Двама на велосипед", акрилни бои на платно, автор Ангел Василев,

6. „Композиция", маслени бои на платно, автор Петър Пиронков

7. „Момиче", маслени бои на платно, автор Енчо Пиронков

8. „Пролетни лястовици", маслени бои на платно, автор Христо Христов-Йошката,

9. „Милениум 2000", многоцветна сериграфия на хартия, автор Димитър Киров,

10. „Композиция", акрилни бои на дърво, асамблаж с бронзова пластика, автор Атанас Хранов