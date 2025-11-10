Принц Уилям разкри как е говорил с децата за болестта на Кейт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Принц Уилям сподели откровено за болестта на принцеса Кейт и предизвикателствата на родителството, признавайки, че двамата са се сблъскали с „трудни въпроси" от децата си, докато семейството преминава през трудна година, пише "Дейли мейл".

В интервю за бразилския телевизионен водещ Лусиано Хък, принцът на Уелс разкри, че с Кейт са били напълно откровени с трите си деца — Джордж (12), Шарлот (10) и Луи (7) — относно здравословните проблеми на тяхната майка и дядо им, крал Чарлз.

„Всяко семейство преживява трудни моменти и трябва да се справя с тях заедно. Начинът, по който реагираш, е това, което има значение", каза Уилям.

„Решихме да споделяме с децата всичко — и доброто, и лошото. Обясняваме им защо се случват определени неща и защо може да се чувстват тъжни. Понякога няма отговори на всички въпроси — мисля, че всеки родител минава през това. Няма наръчник за родителство, затова ние просто говорим открито."

Принцът също даде кратък поглед към ежедневието на семейството зад стените на двореца. Той сподели, че двамата с Кейт си поделят задълженията по отиване и връщане от училище и се стараят да бъдат максимално присъстващи в живота на децата си.

„Срещи с приятели, спортни дни, мачове, игри в градината, когато мога... Обикновено аз и Катрин си делим пътя до училище, макар че вероятно тя върши по-голямата част от него," каза с усмивка Уилям.

Той разкри и строгата им позиция по отношение на технологиите: нито едно от децата все още няма мобилен телефон.

„Това е трудно решение. Нашите деца нямат телефони," обясни той. „Може би, когато Джордж започне средно училище, ще му позволим телефон с ограничен достъп. Говорим с него и му обясняваме защо пълният достъп не е подходящ. В интернет има неща, които не са за деца. Но с ограничен достъп – например само за съобщения – може да бъде полезно."

Интервюто, заснето в Рио де Жанейро за популярното предаване Domingão, започна с топъл жест от страна на водещия, който подари на Уилям снимка на покойната му майка, принцеса Даяна, от визитата ѝ в Сао Пауло през 1991 г. На нея тя държи дете, болно от ХИВ – снимка, станала символ на борбата срещу стигмата около заболяването.

„Тя беше ключова фигура в борбата с предразсъдъците", каза Хък.

„Нося нейната социална и хуманитарна мисия със себе си всеки ден", отвърна Уилям развълнувано.

Принцът бе в Бразилия като част от инициативата си The Earthshot Prize, преди да представлява крал Чарлз на климатичната конференция COP30 в Белем. Той похвали страната за нейната роля в опазването на планетата:

„Имате Амазонка, грижа за климата и природата. Бразилия заема водещо място във всичко, в което вярвам."

В речта си пред световните лидери Уилям говори страстно за продължаването на делото на баща си в защита на природата:

„Събрахме се тук, в сърцето на Амазонка, в решаващ момент от човешката история — момент, който изисква смелост, сътрудничество и непоколебим ангажимент към бъдещето на планетата. Това бъдеще принадлежи не на нас, а на нашите деца и внуци."

Той предупреди за опасността от достигане на критичните граници на Земята:

„Топенето на полярните ледове, изчезването на Амазонката, промяната на океанските течения — това не са далечни заплахи. Те се приближават бързо и ще засегнат всички, независимо къде живеем."

По време на друга среща с журналистката Кристиан Аманпур от Си Ен Ен, Уилям бе попитан за семейните скандали – включително отнемането на титлите на чичо му принц Андрю и отношенията с Хари и Меган. Той обаче тактично отклони въпроса и се съсредоточи върху каузата си, като похвали „вдъхновяващите хора в тази зала" и каза:

„Искам да се обграждам с хора, които искат да правят добро и да променят света."

Кралските наблюдатели похвалиха подхода му да запази мълчание по семейните теми:

„За разлика от Хари, Уилям не пере семейното бельо публично," коментира един от тях.

На финала принцът подчерта важността на позитивното мислене:

„Трябва да дадем на децата си надежда. Обичам да им казвам, когато ги приспивам, че бъдещето им ще е светло и пълно с възможности. Свят без надежда и без позитивност би бил твърде тъжно място."