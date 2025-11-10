Италианският град Торино отново е световна столица на тениса, тъй като в местната зала Inalpi Arena се провежда заключителният турнир на ATP, събиращ осемте най-добри тенисисти в света за календарната година. Наградният фонд на надпреварата достига 15 милиона долара, а очакванията са за нов финал между двамата съвременни властелини на тениса - Яник Синер и Карлос Алкарас.

Торино, един от най-важните икономически центрове на Италия, е първата столица на страната, имайки тази чест в периода между 1861 и 1865 г. Днес градът е познат не само заради футболния колос Ювентус, който е сред неговите емблеми, но и като градът на FIAT - италианският автомобилен концерн.

Снимки: IMAGO

Автомобилният корен на Торино

Торино е символично свързан с името FIAT - Fabbrica Italiana Automobili Torino, основана през 1899 г. в града. Именно тук Италия поставя основите на своята автомобилна индустрия и превръща Торино в индустриалната столица на страната. Един от най-емблематичните комплекси е заводът “Лингото”, с легендарната тестова писта на покрива си (на снимката долу) - инженерно чудо, което и днес е символ на италианската изобретателност.

През десетилетията Торино се утвърждава като сърцето на автомобилната империя на FIAT, която в златните си години осигурява работа на стотици хиляди италианци и задвижва икономиката на целия регион. Днес обаче индустрията е различна - заводите са по-малко, а производството се трансформира в посока на електромобили и иновации.

Снимки: IMAGO

FIAT днес и групата Stellantis

FIAT вече е част от международния автомобилен гигант Stellantis N.V., създаден през 2021 г. след сливането на FCA (Fiat Chrysler Automobiles) и френската PSA. Под шапката на Stellantis се намират марки като FIAT, Alfa Romeo, Lancia, Maserati, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Chrysler, Dodge и т.н.

Торино остава важен за групата - тук се намира заводът Mirafiori, където се произвежда новият електрически FIAT 500e, а плановете и за бъдещето са в посока за коли с нулеви емисии. Въпреки че мащабите вече не са като в миналото, духът на FIAT продължава да живее в града - като част от неговата идентичност и гордост.

Град с история, култура и вкус

Освен автомобили и футбол (винаги добра комбинация, при това отдавна вече не само за мъже), Торино е много повече. Това е първата столица на обединена Италия, дом на крале, политици и архитекти, които са оставили след себе си внушителни дворци - Палацо Мадама, Палацо Реале, Вила дела Реджина. Бароковата архитектура, просторните булеварди и класическите кафенета създават атмосфера на старинна елегантност.

Градът е и столица на шоколада - именно тук се ражда прочутият gianduiotto, шоколад с лешникова паста, който се превръща в италианска легенда. Ароматът на еспресо и какао изпълва историческите кафенета като Caffè Mulassano и Caffè Torino, където времето сякаш спира.

Снимки: IMAGO

Музеи, дизайн и модерност

Торино е дом и на един от най-интересните музеи в Европа - Музея на киното, разположен в емблематичната кула Моле Антонелиана, както и на Египетския музей, втория по значение в света след този в Кайро.

През последните години градът се преоткрива и като център на иновациите и дизайна - отличен е от ЮНЕСКО със званието “Град на дизайна” заради своята креативна индустрия и баланса между индустриално наследство и съвременно изкуство.

Футбол и страст

В Торино футболът е религия. Градът е дом на двата легендарни клуба - Ювентус и Торино, които разделят града на две страни, но го обединяват в любовта към играта.

Снимки: IMAGO

Алпийски чар и италианска душа

Разположен в подножието на Алпите, Торино предлага уникална комбинация от градски живот и планинска близост. От тук започват пътищата към ски курортите на Пиемонт, а в самия град посетителите могат да се насладят на изкуство, гастрономия и история, събрани в едно.

Торино - индустриален и артистичен едновременно

Торино е не просто родното място на FIAT, а жив организъм, в който се преплитат минало и бъдеще, традиция и иновация. И докато пистата на “Лингото” напомня за автомобилната слава, ароматът на шоколад и звънът на еспресо чашките разказват за истинската италианска душа на града.

