"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ива Софиянска кръсти сина си Стефан. Новината сподели самата тя в публикация във фейсбук.

"Кръстихме Стефан.Той беше спокоен, аз не чак толкова.

Обичам безгранично всички вкъщи! Благодарна съм", написа Софиянска в профила си в социалната мрежа.

Ива Софиянска е женена за сина на Васил Божков - Антон. Те имат три деца Мая, Васил и най-малкият Стефан. Той се роди миналата година в столичната болница "Майчин дом".