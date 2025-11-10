Ива Софиянска кръсти сина си Стефан. Новината сподели самата тя в публикация във фейсбук.
"Кръстихме Стефан.Той беше спокоен, аз не чак толкова.
Обичам безгранично всички вкъщи! Благодарна съм", написа Софиянска в профила си в социалната мрежа.
Ива Софиянска е женена за сина на Васил Божков - Антон. Те имат три деца Мая, Васил и най-малкият Стефан. Той се роди миналата година в столичната болница "Майчин дом".
Кръстихме Стефан. Той беше спокоен, аз не чак толкова. 😅 ❤️ Обичам безгранично всички вкъщи! Благодарна съм.Posted by Iva Sofianska-Bojkova on Monday 10 November 2025