ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Белгия поканили 149 хиляди младежи доброволно да...

Времето София 16° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21685947 www.24chasa.bg

Ива Софиянска кръсти сина си Стефан

6640
Ива Софиянска сподели снимки от кръщенето на Стефан Снимка: Фейсбук/ Iva Sofianska-Bojkova

Ива Софиянска кръсти сина си Стефан. Новината сподели самата тя в публикация във фейсбук.

"Кръстихме Стефан.Той беше спокоен, аз не чак толкова.
Обичам безгранично всички вкъщи! Благодарна съм", написа Софиянска в профила си в социалната мрежа.

Ива Софиянска е женена за сина на Васил Божков - Антон. Те имат три деца Мая, Васил и най-малкият Стефан. Той се роди миналата година в столичната болница "Майчин дом".                                                                                                                                                                        

Ива Софиянска сподели снимки от кръщенето на Стефан Снимка: Фейсбук/ Iva Sofianska-Bojkova

Кръстихме Стефан. Той беше спокоен, аз не чак толкова. 😅 ❤️ Обичам безгранично всички вкъщи! Благодарна съм.

Posted by Iva Sofianska-Bojkova on Monday 10 November 2025

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. д-р Калоян Давидов: Нов метод при леко до умерено увеличена простата връща силата на струята без операция (Видео)