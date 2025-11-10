Златна и в сърцето: Боряна Калейн намери и върна портфейл с много пари (Обзор)

Собственичката благодари на

олимпийската вицешампионка

Портфейл с много пари е намерила на улицата в София олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика Боряна Калейн. Тя не се поколебала за секунда и го занесла в полицията в 6-о РУ. Оттам се свързали със собственичката и ѝ го предали. Жената изказва специални благодарности на златното момиче със златно сърце и посочва, че за нея загубената сума пари е била значителна. Благодарна е и че си е спестила ядовете по издаването на редица нови документи и банкови карти.

Боряна Калейн е олимпийска вицешампионка от игрите в Париж през 2024 г. в индивидуалната надпревара по художествена гимнастика. Сред другите успехи на златното момиче са световната титла в отборното състезание във Валенсия през 2023 г. и още три сребърни медала от шампионати на планетата. Калейн има и множество европейски титли - шампионка е в многобоя от 2023 г.

Боряна обяви края на спортната си кариера на 9 декември 2024 г. Но остана в залата - и като треньор, и като вдъхновител на бъдещите поколения гимнастички. Тя отдавна е в отбора на добрите хора - част е от редица благотворителни каузи. За една от тях рисува лично илюстрациите за благотворителен музикален диск и стихосбирка - за изграждането на залата на клуба, от който е тръгнала, “Левски Триадица”, както и за изграждането на нови учебни стаи към училище в село Негован.