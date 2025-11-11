ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

“Жена със 100 лица”: изложба за 80 г. от рождението на Катя Паскалева

1952
Катя Паскалева в една от ролите й

“Катя и театърът: незабравимото присъствие” – под този наслов Драматично-кукленият театър “Константин Величков” в Пазарджик отбелязва 80 години от рождението на Катя Паскалева. Днес във фоайето на театъра ще бъде открита изложба за актрисата под името “Жена със сто лица” със  130 фотографии, документи и лични записки. Ще се играе и новият спектакъл “Живот в роли”, в който участват актьори от трупата на театъра, както и гост-актьори. В него са включени откъси от дневника на Паскалева. 

Катя Паскалева в една от ролите й

