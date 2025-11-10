ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Товарно камионче показва реклами, използвайки слън...

9-годишният гайдар Стефан Иванов свири в НДК

Малкият Стефан с гайда

9-годишният гайдар Стефан Иванов ще направи първия си самостоятелен фолклорен концерт в НДК. Момчето спечели “България търси талант” преди 3 години, когато беше на 6. Събитието е на 17 декември в кино “Люмиер”.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

