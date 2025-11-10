Мъж от Хонконг си купи бял трюфел за 110 хиляди евро

Купувач от Хонконг плати 110 000 евро за рядък бял трюфел, състоящ се от три грудки, на търг в Италия в неделя, предаде агенция АПА, цитирана от БТА.

Търгът за трюфели в Алба, в региона Пиемонт в Северна Италия, се смята за най-ексклузивният по рода си и привлича любители на гурме културата от цял свят.

В неделя вечерта бяха продадени трюфели на обща стойност 502 000 евро. По време на събитието многобройни ентусиасти от Виена, Франкфурт, Хонконг, Банкок, Сингапур и за първи път от Рио де Жанейро, участваха в джентълменско наддаване, за да си осигурят ценните екземпляри от бели трюфели.

Ежегодният търг за трюфели в Алба, който служи за благотворителни цели, се провежда от почти 100 години. Белите трюфели се събират в региона от 21 септември до 31 януари. Според експерти, цената на висококачествените бели трюфели тази година е средно около 3500 евро за килограм. За по-малко престижните черни трюфели цената е около 500 евро за килограм.

В Италия има приблизително 200 000 ловци на трюфели, които генерират оборот от около 500 милиона евро годишно. Поради уникалния си аромат и вкус, трюфелите от Алба достигат традиционно най-високи пазарни цени през годините. За да се намерят тези редки „диаманти на кухнята", които растат до 30 сантиметра под земята в корените на дъбове, кестени или тополи, обикновено се използват специално обучени кучета, които разчитат на отличното си обоняние, за да открият грудките.

Белият трюфел се смята за най-скъпият деликатес в света. Почитателите на гурме кухнята го консумират нарязан на тънки ивици, а в Италия трюфелите най-често се сервират върху паста. Всяка година, по време на сезона на трюфелите, скъпият деликатес е търсен и честван празнично в Италия, особено в регионите Умбрия, Тоскана и Емилия-Романя, допълва още АПА.