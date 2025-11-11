Папа Лъв XIV ще се срещне със света на киното: от Моника Белучи до Кейт Бланшет

Ватиканът се готви за едно от най-необичайните събития на годината -срещата между папа Лъв XIV и представители на световното кино. На 15 ноември в Апостолическия дворец Светият отец ще приеме актьори, режисьори и творци от цял свят, за да обсъдят как седмото изкуство може да служи на човешките ценности и на мисията на Църквата.

Според изданието „Ватикан нюз" по време на срещата папата ще сподели във видеопослание кои филми са оставили най-силен отпечатък в живота му. Сред тях се открояват вечните класики: „Животът е прекрасен" (La vita è bella, 1997) на Роберто Бенини, „Животът е прекрасен" (It's a Wonderful Life, 1946) на Франк Капра, „Звукът на музиката" (1965) на Робърт Уайз и „Обикновени хора" (1980) на Робърт Редфорд.

Събитието ще събере впечатляващ списък от имена. Сред потвърдилите участие са режисьорите Матео Гароне, Абел Ферара, Спайк Лий, Джордж Милър, Емир Кустурица, Гас Ван Сант, Гаспар Ное, Павел Павликовски, Джани Амелио, Роберто Андо, Джузепе Торнаторе, Лилиана Кавани, Джъд Апатоу, Ферзан Йозпетек, Франческа Аркибуджи, Марко Белокио, Серджо Кастелито. При папата ще отидат и актрисите Моника Белучи, Кейт Бланшет, Стефания Сандрели, Мария Грация Кучинота, сценографите Данте Ферети и Франческа Ло Скиаво.

Само седмица преди голямата среща, или на 7 ноември, папа Лъв XIV прие на частна аудиенция в Апостолическия дворец и легендарния актьор Робърт Де Ниро, който навърши неотдавна 82 г. По информация на „Ватикан нюз" разговорът е бил топъл и приятелски, като се има предвид, че интересът към киното на Светия отец датира още от младежките му години в Чикаго.

Организатор на предстоящото събитие е Дикастерията за култура и образование в сътрудничество с тази за комуникация и с Ватиканските музеи. Срещата е в духа на предишните инициативи на Светия престол -диалозите на папа Франциск с художници (юни 2023) и с хумористи (юни 2024), както и последния Юбилей на артистите и света на културата през февруари т.г.