Илияна Лазарова става журналист в лентата "В очакване на Ал Бано"

Актрисата Илияна Лазарова влиза в ролята на журналистка в поредния филм на режисьора Илия Костов – „В очакване на Ал Бано".

Част от снимките на новата лента се осъществиха сред красивата природа на язовир "Жребчево", а предстоят снимачни дни и в София. В абсурдната трагикомедия актрисата е в образа на съпругата на филмов продуцент, която през цялото време снима компромати.

Лентата разказва за снимачен екип заседнал край мистериозен язовир в очакване на финансиране. Манипулации, комични ситуации, конфликтни и провинциални амбиции се преплитат в един филм, който отразява родната ни действителност с хумор и ирония. Илия Костов по неповторим начин ще разкрие някои от основните характеристики на съвременния ни сънародник.

Режисьорът вече пета година очаква този филм, след като преминава през куп административни и съдебни пречки преди да стигне до реализацията му.

На екрана Илияна Лазарова си партнира с актьора Даниел Владимиров, познат на зрителите от участието си в тв сериал „Фамилията", който влиза в кожата на неин съпруг. „Удоволствие е да работя с Даниел и целия екип на продукцията, а колегите са изключително отдадени по време на снимките. Атмосферата, енергията и професионализмът на всички ми носят истинско удоволствие. „В очакване на Ал Бано" е съвременен прочит за едно общество, което не знае посоката, но се надява отнякъде да дойде спасението без труд и жертви", споделя актрисата за участието си в новия филм. В останалите роли ще се превъплатят актьорите Аня Пенчева, Милена Маркова-Маца, Невена Бозукова-Неве, Добромир Манев, Робърт Янакиев, Румен Угрински, Велизар Величков-Визо, Руслан Мъйнов и дългогодишния водещ в БНТ Емил Розов.

„Ал Бано е известния италиански певец, който всички познават. Но тук препратката е към култовата пиеса на Самюуел Бекет „В очакване на Годо". Състояния, от които нацията ни нито желае, нито може да излезе. Нещото, което всички очакват, но то не идва и което е много специфично и характерно за нашия народ. С една дума неволята, която трябва да дойде и всеки сам да може да се спаси чрез нея. Ние все очакваме нещо и някой. Цялото ни общество е като заразено от този синдром. Мисля че във всеки един филм трябва да има някакъв социален и обществен знак, не толкова стремеж към червения килим и фестивалите, а всеки филм да носи знака на нацията и проблемите, независимо от жанра. И тъй като това е сатира, според мен по-лесно ще достигне като послание към публиката", споделя режисьора Илия Костов, който вече 40 години твори в този жанр.

Ако снимките завършат по план, „В очакване на Ал Бано" ще има своята премиера през пролетта на 2026 година.

Актрисата Илияна Лазарова продължава и с участието си в няколко хитови театрални представления, а този сезон зрителите могат да я гледат в „Сватба със закъснител" от Робин Хоудън, режисьор Николай Гундеров, „Градски легенди" от Алексей Клас, режисьор Богдан Петканин и „Не те познавам вече" от Алдо де Бенедети, режисьор Робърт Янакиев. И трите представления се играят на сцената в „Театро отсам канала" в София, както и на театралните сцени в цялата страна.