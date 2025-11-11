В Стара Загора шият над 150 костюма за премиерата на операта "Андре Шение"

55-ото издание на Фестивала на оперното и балетното изкуство в Стара Загора тази година ще започне на 21 ноември, петък, с премиерата на операта "Андре Шение" от Умберто Джордано, постановка на Старозагорската опера. Ще дирижира Павел Балев, съобщиха от операта.

За тази премиера се шият над 150 костюма. Вече се пробват костюмите на солистите /36 костюма/ и на хора. За аристократките от дамския хор се подготвят 19 костюма, а за аристократи мъже – 12. Шият се и 9 костюма за дамски хор – граждани, и 9 костюма за мъжки хор – граждани, плюс 4 костюма за „леки жени", смесен хор революционери – 12 костюма, 10 костюма за деца.

В постановката участва и балетът на Държавна опера - Стара Загора, за който се шият общо 28 костюма.

Целият процес се изпълнява от Гинка Милчева – ръководител на шивашко ателие, и 6-те талантливи дами от ателието, които работят и в съботните дни до премиерата. Автор на костюмите и сценографията е Денис Иванов.

"Сложната задача пред нашия екип беше да изобразим в една постановка няколко епохи и в декора, и чрез костюмите. Как да изобразим на сцената тези няколко стадия, през които преминават героите в творбата, да изведем посланията на идеологията на това време и всичко това да е в баланс с красивата музика на Джордано. Спектакълът започва в късно Рококо – балът на Графиня де Куани е едно истинско пиршество на модата и архитектурата. С режисьора Огнян Драганов държахме да постигнем ударния контраст между блясъка на първа картина с ужасът, който разкрива втора – 5 години по-късно, в разгара на Революцията, с новите страсти, новите идеи" – казва Денис Иванов.